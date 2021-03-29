Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayan OYAK 1936 yılında Ordu’da kurulan Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını OYAK Grup Şirketleri bünyesine kattı.

Sanset Gıda ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK, Türkiye çikolatalı ürünler pazarının köklü markası Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Pandemi ile tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Tarım sektöründe zaten faaliyet gösteriyoruz. Gıda sektöründe de büyüyeceğiz. 85 yıllık köklü bir değer olan Sagra’yı, daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Gıdanın pandemiden en az etkilenen pazar olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Kovid-19 salgını ile dünyada tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Döngüsel olmayan bu sektörlerin kriz dönemlerinde etkilenmediğini görmüş olduk. Tarım sektöründe ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Bu hamlemizle, stratejik öneme sahip gıda sektöründe de OYAK’ın kararlılığını ve yenilikçi bakış açısını gösterme fırsatına kavuştuk. 2018’de Dünya Gıda Örgütü (FAO)’un verilerine göre dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75’i Türkiye’de bulunurken, yine aynı raporda fındık üretiminin ancak yüzde 60’ını Türkiye karşılamakta olduğunu görüyoruz. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak verimliliği artırmayı ve bu sektörü büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yurt içi ve ihracat pazarlarında büyüyecek

Erdem, şunları söyledi:

“OYAK’ın gücü ile Sagra’nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, pazardaki fırsatları değerlendirerek ürün çeşitliliğini arttırmayı ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz.”

Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını arttırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurt içiyle birlikte yurt dışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.