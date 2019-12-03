Özsüt yatırımlarla atağa kalkıyor

Aralık 3, 2019 0 Yorum 98 Okunma
Özsüt yatırımlarla atağa kalkıyor

2014’te yüzde 70’ini Infinity Invest Holding’e sattığı Özsüt’ün tamamını geri alan İbrahim Urlulu, atağa kalkmaya hazırlanıyor.

2020 sonuna kadar üretim ve mağazalaşmaya 35 milyon TL harcayacak olan Urlulu, yatırım maliyeti daha düşük yeni bir konsept yaratacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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