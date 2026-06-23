Cam mozaikte buluşan 33 kadının ortak hikâyesi

Türk Telekom’un ana sponsorluğunda, Milli Saraylar Başkanlığı’nın desteği ve Artesman Kültür Sanat organizasyonuyla gerçekleşen açılış; sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Farklı yaşam hikâyelerine ve mesleklere sahip 33 kadının uzun soluklu üretim sürecinden doğan sergide toplam 72 cam mozaik eser yer alıyor. Çalışmalar; emek, sabır, dayanışma ve birlikte üretme kavramlarını cam mozaik sanatı aracılığıyla görünür kılıyor.

Paylaşım ve öğrenme yolculuğu

Sergi editörü Ceyda Candaş, izleyicileri eserleri yalnızca değerlendirmeye değil, onlarla gerçek bir karşılaşma yaşamaya çağırdı. Candaş, sergide yer alan çalışmaların bir merakın, bir cesaretin, bir arayışın ve uzun bir emeğin izi olduğunu ifade ederek, izleyicileri eserlerin ardındaki hikâyeyi ve üreticisini de görmeye davet etti.

Meyçem Ezengin ise serginin kendisi için uzun yıllara yayılan bir üretim, paylaşım ve öğrenme yolculuğunun sonucu olduğunu vurguladı. Sanat yolculuğunun 19. yılında olduğunu ve yaklaşık 19 yıldır cam mozaik sanatı alanında eğitim verdiğini belirten Ezengin, “Her yeni çalışma, her yeni eser, her yeni öğrenci bana başka bir şey öğretti. Sanatın en güzel tarafı da belki budur; paylaşırken çoğalmak, üretirken birlikte büyümek” dedi.

Açılışa önemli isimler katıldı

Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın eşi Pınar Yıldız, Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalem Okulları Sahibi Yasemin Sezgin, Titanic Hotellerinin sahibi Sevil Aygün, ING Bank Genel Müdürü Murat Yılmaz’ın yanı sıra Doğan Paksoy ve Refik Aziz de katıldı.

Açılışta sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Gülden Gül “Sanat birleştiricidir, iyileştiricidir. Burada 33 sanatçımızla birlikte bir iç dünya güzelliğinin birleşimini yaşıyoruz” sözleriyle serginin taşıdığı ortak üretim ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.