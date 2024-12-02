- Gaziantep baklavası,
- Aydın inciri,
- Malatya kayısısı,
- Aydın kestanesi,
- Milas zeytinyağı,
- Bayramiç beyazı,
- Taşköprü sarımsağı,
- Giresun tombul fındığı,
- Antakya künefesi,
- Suruç narı,
- Çağlayancerit cevizi,
- Gemlik zeytini,
- Edremit zeytinyağı,
- Milas yağlı zeytini,
- Ayaş domatesi,
- Maraş tarhanası,
- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini,
- Ezine peyniri, Safranbolu safranı,
- Aydın memecik zeytinyağı,
- Araban sarımsağı,
- Osmaniye yer fıstığı,
- Bingöl balı,
- Bursa şeftalisi,
- Hüyük çileği,
- Bursa siyah inciri/Bursa karası,
- Söke pamuğu,
- Manisa mesir macunu
- Gaziantep menengiç kahvesi