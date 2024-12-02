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Türkiye'nin AB'den coğrafi tescil almış 29 lezzeti

AB'den coğrafi işaret tescili alan 29. ürün Gaziantep menengiç-melengiç kahvesi oldu. Peki, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünler hangileri? İşte tam liste

02 Aralık 2024 | 13:33
Son Güncellenme: 02 Aralık 2024 | 13:34
Türkiye'nin AB'den coğrafi tescil almış 29 lezzeti
  • Gaziantep baklavası, 
  • Aydın inciri, 
  • Malatya kayısısı, 
  • Aydın kestanesi, 
  • Milas zeytinyağı, 
  • Bayramiç beyazı, 
  • Taşköprü sarımsağı, 
  • Giresun tombul fındığı, 
  • Antakya künefesi, 
  • Suruç narı, 
  • Çağlayancerit cevizi, 
  • Gemlik zeytini, 
  • Edremit zeytinyağı, 
  • Milas yağlı zeytini, 
  • Ayaş domatesi, 
  • Maraş tarhanası, 
  • Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, 
  • Ezine peyniri, Safranbolu safranı, 
  • Aydın memecik zeytinyağı, 
  • Araban sarımsağı, 
  • Osmaniye yer fıstığı, 
  • Bingöl balı, 
  • Bursa şeftalisi, 
  • Hüyük çileği, 
  • Bursa siyah inciri/Bursa karası, 
  • Söke pamuğu, 
  • Manisa mesir macunu
  • Gaziantep menengiç kahvesi
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