ARA
Bist 100
7737,38
0,3%
Bist 100
Dolar/TL
27,0487
0,6722%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5238
-0,5224%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0906
-0,3805%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1658,85
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Girişimciler ringe çıkacak

Get in the Ring uluslararası girişimcilik yarışmasının Türkiye ayağı 6’ncı kez Bilkent CYBERPARK tarafından Get in the Ring CYBERPARK 2023 ile gerçekleşiyor. Kazanan ekibin uluslararası pazarda kendi ürününü tanıtmasının yanı sıra, diğer ülkelerden seçilen birinci ekiplerle tanışma, etkinliğin küresel yatırımcı ve ortak ağına tanıtılma fırsatı bulunuyor.

14 Ağustos 2023 | 17:17
0
Girişimciler ringe çıkacak

Bilkent CYBERPARK tarafından yürütülen Hollanda lisanslı uluslararası bir girişimcilik yarışması olan Get in The Ring, 130’dan fazla ülkede düzenleniyor. Yarışmada teknoloji girişimcileri, gerçek bir ringe çıkarak; ringin, girişimciliğin ve seyirci heyecanının birleştiği, adrenalini yüksek bir ortamda, tüm roundların galibi olmak için mücadele ediyor. Ringde kazanmak için girişimciler saniyeler içinde karşısındaki rakipten daha iyi yanıtlar vermeye çalışarak projesini, ekibini ve iş modelini pazarlama gücü yüksek bir şekilde tanıtıyor. 

Jüri ve seyirciler arasında yatırımcılar, sektörün öncü firma yetkilileri, kamu kurum temsilcilerinin olması girişimciler için yarışmanın yanı sıra güçlü bir network ortamı yaratıyor. Bu konsept sonunda kendi ülkesinde birinci seçilen girişim, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen global final yarışmasında ülkesini temsilen farklı ülkelerden gelen rakiplerle karşılaşıyor. Kazanan ekibin uluslararası pazarda kendi ürününü tanıtmasının yanı sıra, diğer ülkelerden seçilen birinci ekiplerle tanışma, etkinliğin küresel yatırımcı ve ortak ağına tanıtılma fırsatı bulunuyor.

TÜRKİYE GENELİNE AÇIK

Bu yarışmanın Türkiye ayağı 6’ncı kez Ankara'da Bilkent CYBERPARK'ın ev sahipliğinde 8 Eylül 2023’te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugüne kadar hem tematik olarak hem de tüm sektörleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan yarışma, sadece Bilkent CYBERPARK firmalarına yönelik değil, Türkiye’ye de açık. Yarışmanın “Global Meetup” olarak adlandırılan global ayağı 2017’de Singapur’da, 2018’de Portekiz’de, 2019’da Almanya’da, 2020 yılında covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenen Global Meetup, Kasım 2022’de Hollanda’da gerçekleştirildi. 

İleri düzeyde İngilizce bilen, prototipi hazır, inovatif & ölçeklenebilir iş fikrine sahip, en fazla 8 yıllık şirkete sahip olan tüm girişimciler 1 Eylül’e kadar gitrankara@cyberpark.com.tr adresinden başvuru yapabiliyor.  
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1658,85 0,34%
  • ALTIN ONS 1907,53 -0,32%
  • BIST 100 7737,38 0,3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0487 0,6722%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5238 -0,5224%
  • EURO/USD 1,0906 -0,3805%
  • INGILIZ STERLINI 1,26814 -0,13506%
  • JAPON YENI 145,459 0,37%
  • KANADA DOLARI 1,34649 0,14391%
  • RUS RUBLESI 97 -2,9951%
Günün En Çok Okunanları
Ferrari'nin ünlü şahlanan at logosu ne anlama geliyor?
Deniz üstü RES: Türkiye'deki potansiyel ne kadar?
Deniz üstü RES: Türkiye'deki potansiyel ne kadar?
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler yarına çevrildi
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler yarına çevrildi
Site aidatlarına düzenleme geliyor: İşte bilinenler
Site aidatlarına düzenleme geliyor: İşte bilinenler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Yabancıların 'vatandaşlık hakkı' için konut alımında tercih ettikleri ilk 3 şehir
GERİ
İLERİ
Ferrari'nin ünlü şahlanan at logosu ne anlama geliyor?
Deniz üstü RES: Türkiye'deki potansiyel ne kadar?
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler yarına çevrildi
Site aidatlarına düzenleme geliyor: İşte bilinenler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Deniz üstü RES: Türkiye'deki potansiyel ne kadar?
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler yarına çevrildi
Site aidatlarına düzenleme geliyor: İşte bilinenler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler yarına çevrildi
Site aidatlarına düzenleme geliyor: İşte bilinenler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL