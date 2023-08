Girişimciler ringe çıkacak

Bilkent CYBERPARK tarafından yürütülen Hollanda lisanslı uluslararası bir girişimcilik yarışması olan Get in The Ring, 130’dan fazla ülkede düzenleniyor. Yarışmada teknoloji girişimcileri, gerçek bir ringe çıkarak; ringin, girişimciliğin ve seyirci heyecanının birleştiği, adrenalini yüksek bir ortamda, tüm roundların galibi olmak için mücadele ediyor. Ringde kazanmak için girişimciler saniyeler içinde karşısındaki rakipten daha iyi yanıtlar vermeye çalışarak projesini, ekibini ve iş modelini pazarlama gücü yüksek bir şekilde tanıtıyor.

Jüri ve seyirciler arasında yatırımcılar, sektörün öncü firma yetkilileri, kamu kurum temsilcilerinin olması girişimciler için yarışmanın yanı sıra güçlü bir network ortamı yaratıyor. Bu konsept sonunda kendi ülkesinde birinci seçilen girişim, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen global final yarışmasında ülkesini temsilen farklı ülkelerden gelen rakiplerle karşılaşıyor. Kazanan ekibin uluslararası pazarda kendi ürününü tanıtmasının yanı sıra, diğer ülkelerden seçilen birinci ekiplerle tanışma, etkinliğin küresel yatırımcı ve ortak ağına tanıtılma fırsatı bulunuyor.

TÜRKİYE GENELİNE AÇIK

Bu yarışmanın Türkiye ayağı 6’ncı kez Ankara'da Bilkent CYBERPARK'ın ev sahipliğinde 8 Eylül 2023’te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugüne kadar hem tematik olarak hem de tüm sektörleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan yarışma, sadece Bilkent CYBERPARK firmalarına yönelik değil, Türkiye’ye de açık. Yarışmanın “Global Meetup” olarak adlandırılan global ayağı 2017’de Singapur’da, 2018’de Portekiz’de, 2019’da Almanya’da, 2020 yılında covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenen Global Meetup, Kasım 2022’de Hollanda’da gerçekleştirildi.

İleri düzeyde İngilizce bilen, prototipi hazır, inovatif & ölçeklenebilir iş fikrine sahip, en fazla 8 yıllık şirkete sahip olan tüm girişimciler 1 Eylül’e kadar gitrankara@cyberpark.com.tr adresinden başvuru yapabiliyor.