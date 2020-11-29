Türkiye’nin koku esans alanındaki ihracat şampiyonu Seluz, esanstaki başarısını gıda aromasına da taşımayı hedefliyor.

Burcu Tuvay

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Seluz CEO’su Murat Öztürk, “2023 yılında öncelikli hedefimiz esans ve aroma sektörlerinde toplamda 130 milyon doların üzerine çıkarak dünyadaki ilk 10 marka arasında yer almak. Bu rakamın 50 milyon dolarlık kısmını aromadan elde etmeyi planlıyoruz” diyor.

Türkiye’nin koku esans alanındaki ihracat şampiyonu Seluz, esanstaki başarısını gıda aromasına da taşımayı hedefliyor. Şirket, 2018 yılında yatırımlara başlanarak 15 bin m2 üzerine kurulan yeni aroma üretim üssünde toz aroma üretiminde kullanılan sprey kurutma kulesi ve tam otomatize robotik likit aroma üretim hattı yatırımıyla aroma sektörüne giriş yaptı.

Seluz, Türkiye’deki gıda üreticilerinin dünya çapında daha rekabetçi olmaları misyonuyla, birçok gıda ürünü için aroma üretecek ve Aroma Ar-Ge Merkezi’nde katma değerli ürünler tasarlayacak.

Silivri’deki teknolojik üretim üssünde esans ve aroma genelinde toplamda 70 milyon dolarlık bir yatırımla yola devam eden Seluz, 1,3 milyon euro’luk Robotik Üretim Makinesi ve 1 milyon euro’luk Toz Kulesi ile tamamladığı aroma üretim üssünde yıllık 30 bin ton sıvı+toz aroma üretecek.

Seluz CEO’su Murat Öztürk, “2023 yılında cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken bizim öncelikli hedefimiz esans ve aroma sektörlerinde toplamda 130 milyon doların üzerine çıkarak dünyadaki ilk 10 marka arasında yer almak. Bu rakamın 50 milyon dolarlık kısmını aromadan elde etmeyi planlıyoruz” diyor. Öztürk, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Seluz’un kuruluş öyküsü hakkında bilgi verir misiniz?

Almanya’da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Avrupa’da esans üretimi yapan bir firmada çalışmaya başladım. Sonrasında Türkiye’ye esans ithalatı yaparak bu işin ticaretini yaptık. Bu dönem içerisinde Türkiye’nin bölgede daha önemli bir konuma geleceğini ve Türkiye’de de Avrupa standartlarında modern bir üretim tesisi olması gerektiğini gördüm.

Kendi know how’ımızla 2007 yılında Hadımköy’de iki katlı mütevazi binamızı üretim alanına dönüştürdük ve ilk deneme üretimleri yaparak başladık. 2010’da ise hayalimizdeki yüksek teknoloji altyapısına sahip modern fabrikamızın inşaatına Silivri’de ki kendi arsamız üzerinde başladık. Böylece Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk tam entegre robotik esans üretim tesisine sahip Seluz’u 2011 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ile kurmuş olduk.

Fabrikanız hakkında bilgi verir misiniz? Ne kadar alanda ne kadarlık üretim gerçekleştiriyorsunuz?

Silivri’deki esans ve aroma işlerini kapsayan AR-GE, üretim ve yönetim kampüsümüz toplam 40 bin m2 üzerinde.

Sadece aroma tesislerimizin açık ve kapalı olmak üzere toplam 15 bin m2’lik bir alanı bulunuyor. Sıvı ve toz aromalarda yıllık 30 bin ton üretim kapasitemiz bulunuyor. Esans alanında ise yıllık 35 bin ton esans üretim kapasitemiz var.

Koku esasında ne kadarlık bir üretim ve ihracatınız var? Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Seluz, çok genç bir firma olmasına rağmen bu kısa süre içerisinde bugün bölgenin en önemli oyuncularından birisi olmayı başardı. Sadece Türkiye içinde değil yurtdışında da önemli atılımlarımız bulunuyor. Ortadoğu’daki büyüme politikalarımız kapsamında Dubai ve Tahran’da açtığımız iki ofisimiz bulunuyor.

Dünya genelinde Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Asya’ya uzanan birçok ülkeye ihracat yapıyoruz ve 2018 yılını ihracata dayalı yüzde 70 büyüme ile 2019 yılını da yüzde 40 büyüme ile kapattık. Bu, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’nin esans alanındaki ihracat şampiyonu olmamızı sağladı. Mevcut 53 milyon dolarlık ciromuzun yüzde 40’lık bölümü ihracattan geliyor.

Gıda aroması üretime ne zaman ve neden girmeye karar verdiniz?

Esans ve aroma birbirine yakın kategoriler olması yatırıma neden olan faktörlerden bir tanesi diyebiliriz. Benzer bir kategori olan esans tarafında 2018 ve 2019 yılında Türkiye’nin bu kategoride ihracat şampiyonu olmak gibi tescilli bir başarımız var. Yeni bir katma değer arayışı bizi aroma sektöründe de yatırım yapmaya itti. Bir diğer önemli sebep ise Türkiye’de bu sektörde boşluk olması ve bu ürünlerin önemli ölçüde yurtdışından tedarik edilmesi.

Bunun için ne kadarlık yatırım yaptınız?

Kurulduğumuzdan bugüne Silivri’deki esans ve aroma kompleksimize toplam 70 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bunun 20 milyon dolarlık kısmını aroma üretim ve AR-GE üssü için kurduğumuz tesisin yatırımı oluşturuyor.

Gıda aroması konusunda üretim hedefiniz nedir? Bu konuda ne kadarlık ihracat yapmayı hedefliyorsunuz? Hangi ülkelere?

2023’de cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken bizim öncelikli hedefimiz esans ve aroma sektörlerinde toplamda 130 milyon doların üzerine çıkarak dünyadaki ilk 10 marka arasında yer almak. Bu rakamın 50 milyon dolarlık kısmını aromadan elde etmeyi planlıyoruz.

Aroma için hedeflediğimiz 50 milyon doların da 30 milyon dolarlık kısmını ihracattın oluşturacağına inanıyoruz. Hedef pazarlarımızın başında Ortadoğu, Cezayir ve diğer kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, Ukrayna, Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki ülkeler bulunuyor. Bu hedef ülkelerin çoğu ile çalışmaya başladık.

Cirosal anlamda hedeflerinizden bahseder misiniz?

2023 yılında esans ve aroma sektörlerinde toplamda 130 milyon doların üzerine çıkarak dünyadaki ilk 10 marka arasında yer almak gibi büyük bir hedefimiz var. 2023’de aromada 50 milyon dolar ciro yapmayı planlıyoruz. Bunun 30 milyon doları ihracat, 20 milyon doları ise iç pazar rakamları. Esans için ise 80 milyon dolarlık toplam bir ciro hedefliyoruz. Yüzde 40’ı ihracat olmak üzere Seluz olarak şu anda esans işimizden toplam 53 milyon dolar yıllık ciromuz bulunuyor.

Başka yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Etkinliğimizi daha da arttırmak için Türkiye dışında güçlü olduğumuz ülkelerde ilave yerleşik ofisler açmayı planlıyoruz. Ayrıca mevcut aroma yatırımımızın yanındaki arazide yeni ve genişletilmiş ‘Aroma Ar-Ge Merkezi’mizin temellerini attık, 2021 yılının ilk yarısında de açılışımızı gerçekleştireceğiz.