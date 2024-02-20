60 dolara kurdu, 80 milyon dolar kazandı: 41 yaşındaki CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu

Elinizde iyi bir fikir olduğunu fark ettiğinizde, hızlı ve kararlı davranarak büyük başarılara imza atabilirsiniz. İndirimli yazılım firması AppSumo’nun multimilyoner kurucusu ve CEO’su Noah Kagan’ın yaptığı da tam olarak bu olmuş. CNBC'nin haberine göre şu anda 41 yaşında olan Kagan’ın, geçen yıl yaklaşık 80 milyon dolar gelir elde eden AppSumo şirketini 2010 yılında kurması sadece birkaç gününü aldı. Kagan’ın fikri, Apple kullanıcıları için indirimli yazılım paketleri sunan bir site olan MacHeist’i kopyalamak ve benzer bir hizmeti PC için de kullanılabilir hale getirmekti. Kagan, Reddit’te popüler bir resim paylaşım hizmeti olan Imgur’un kurucusuna e-posta gönderdi ve sattığı ürünün bir yüzdesi karşılığında yazılımın indirimli bir sürümünün tanıtılmasını teklif etti. Daha sonra Reddit’in kurucu mühendisine ulaşarak anlaşmanın sitede ücretsiz olarak reklamını yapıp yapamayacağını sordu. Kagan “Neden olmasın?” diye sorulduğunu hatırlıyor: “Kullanıcılarımız Imgur’u seviyor. İndirim aldıklarında çok heyecanlanacaklar.” Pakistan’daki bir geliştiriciye PayPal butonu olan bir web sitesi kurması için 48 dolar ödedi ve alan adına 12 dolar harcadı. Bir hafta sonu ve 60 dolar harcadıktan sonra çalışmaya hazırdı. Kagan, eğer istekli bir girişimciyseniz tarihin tekrar etmesini sağlayabilirsiniz diyor: “Gerçekten benim modelimi kopyalayabilirsiniz.” Kagan’ın 48 saat içinde başarılı bir işe başlamak isteyen herkese önerdiği üç adım şu şekilde:

1 ŞİMDİ BAŞLAYIN Kagan, "bir iş kurmaya çalışırken doğal içgüdünüz konu hakkında mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmek olabilir. Uzmanlığınızı geliştirmek için günlerinizi kurslara katılarak, kitap okuyarak ve YouTube videoları izleyerek geçirebilirsiniz. Ama sonuçta sadece zamanınızı harcıyorsunuz" diyor ve ekliyor: “Bugün başlamalısınız. Video izlemeye devam edemezsiniz.” Muhtemelen bazı fikirler tam olarak hızlı bir yükselişe geçmeyecek ve diğerleri ise muhtemelen daha başlamadan tamamen başarısız olacak. Kagan, bunları başarısızlık yerine deneyler, öğrenebileceğiniz deneyimler olarak düşünün diyor. Kagan’ın yazdığına göre başarılı girişimciler önce harekete geçer, gerçek geri bildirim alır ve bundan ders alır. Bu dersler, herhangi bir kitap veya kurstan milyon kat daha değerlidir ve daha hızlıdır.