Adana’nın köklü şirketlerinden Bilici Holding’in 3’üncü kuşak temsilcisi Hatice Bilici girişimciliği seçti. Ailesinden bağımsız, kendi sermayesiyle yaklaşık üç yıl önce ‘Talia’ markasını hayata geçirdi. Talia çatısı altında nohut bazlı sağlıklı atıştırmalık üreten Bilici, üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Atıştırmalıklarının Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında ulusal market ve kahve zincirlerinde de nihai tüketicilerle buluştuğunu belirten Bilici, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD’de sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyoruz” diyor.

Girişimcilik ruhunu taşıyan sanayici çocuklarının sayısı her geçen gün artıyor. Aile işleri gereği, küçük yaşlardan itibaren iş hayatının içinde olan bir çok yeni nesil temsilci, ilerleyen yıllarda kendi işlerinin patronu olmayı seçiyor. Hatice Bilici de o girişimcilerden biri. Tekstil, tarım, boya, turizm, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren Adanalı Bilici Holding’in yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Bilici’nin kızı Hatice Bilici, ABD’de Cornell Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede finans ve kamu yönetimi üzerine master yaptı. 2012 yılında aile işinde çalışmak için Türkiye’ye döndü ve aile şirketlerinde 10 yıl çalıştı. Sonrasında ise kendi başarı öyküsünü yazmayı seçti.

Girişimcilik yolculuğunu “Ailemizin 3’üncü nesil temsilcisi olarak dedem Arif Bilici’nin bizlere bıraktığı değerleri devam ettirmek adına girişimci olmayı tercih ettim. Aile şirketimiz Bilici Holding’in bünyesindeki ana iş dalları tarım ve tekstilin dışında, tamamen farklı bir alanda ilerledim” diye anlatan Hatice Bilici, bunu gerçekten tecrübe etmek için ailesinden maddi destek almadan, tamamen kendi imkanlarıyla bu yola koyuldu.

10 AYRI ÜLKEDE TÜKETİCİLERLE BULUŞUYOR

Aile işleri nedeniyle ihracatla ilgilenmeye başlayan, Avrupa ve ABD’ye sık sık seyahat eden Hatice Bilici, bu sayede farklı ülkelerin mutfaklarını ve tatlarını deneyimleme imkanı da buldu. Bu tadımlar ona, girişimi konusunda ilham verdi. Anadolu topraklarında yetişen, besleyici özellikleri nedeniyle ‘mucizevi’ olarak nitelendirdiği gıdaları dünyaya açma hedefiyle yol çıkan Bilici, “Bu süper gıda ürünlerimizi dünyada insanların rahatlıkla erişebileceği keyifli, gündelik atıştırmalıklar haline nasıl getirebilirim diye düşündüm. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 2019 Ocak ayında Talia’yı kurdum. Bugünkü noktada Türkiye’de ürettiğimiz atıştırmalıklarımızı ülkemizin yanı sıra 10 ayrı ülkede ve en önemlisi ABD’de zincir market ve kahve dükkanlarında nihai tüketici ile buluşturuyoruz” diye anlatıyor.

12 ATIŞTIRMALIKLA FANCY FOOF SHOW’DA

Günümüzde glütensiz ve vegan beslenme trendindeki artışı, prebiyotik beslenmeye verilen önemi göz önüne alarak, sağlıklı ve bütünsel bir atıştırmalık markası yarattığını dile getiren Bilici, şöyle devam ediyor:

“Markamız ‘Talia’, cennetten düşen çiğ taneleri, bolluk ve bereket demek. O yüzden ürün yelpazemizin ana maddesini, bu bolluk ve bereketi yansıtan milli süper-gıdamız nohut olmasına karar verdim. İlk olarak hindistan cevizli nohut atıştırmalığını geliştirdim. Haziran 2019’da Talia Snacks olarak, 12 farklı atıştırmalığımızla New York Fancy Food Show Fuarı’nda birçok dünya markası arasında yer aldık.”

ÜRETİMİNİN YÜZDE 70’İNİ İHRAÇ EDİYOR

Bugün üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD’de, sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyor. Özellikle ABD’de belirli bir hacmi yakaladıktan sonra ABD’de depolama ve dağıtım ağı yatırımı planladıklarını söyleyen Bilici, “2022 yılında nohut başta olmak üzere, baklagil bazlı ürün yelpazemizi geliştirmeyi planlıyoruz. Kavrulmuş tatlı ve tuzlu nohut atıştırmalıkları, vegan çikolata kaplı nohut drajeleri ve nohuttan yapılmış sağlıklı fırınlanmış cipslerimiz en yenilikçi atıştırmalıklarımız. Son olarak, Ar-ge ekibimizin üzerinde çalıştığı, kahvaltılık nohut gevreği ile ürün portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz” diye ekliyor.

İŞLENMEMİŞ GIDALARIN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Bağışıklık sistemimiz ve sağlığımız için doğal, işlenmemiş gıdaların ne kadar önemli olduğunu pandemi ile tekrar anladık. O yüzden sürdürülebilir sağlıklı yaşam için doğal tarıma hak ettiği değeri verip, elimizin altındaki mucizevi gıdalarla yeni nesil ürünler geliştirmek çok önemli. ABD’nin bu konuda en yenilikçi ve öncü ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bilici, “ Bu nedenle özellikle ABD pazarına büyük önem veriyoruz. Talia’yı hayat tarzı markası olarak dünyaya tanıtmak ve büyüyen pazarda yerimizi almak öncelikli hedefimiz. Öte yanda nereden geldiğimizi unutmamak adına, Talia’nın tüm karının 7’de 1’ini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz” diyor.