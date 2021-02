Türkiye’nin önde gelen karkas et tedarikçilerinden olan Hasmert Hayvancılık, 24 yıllık tecrübesini birebir tüketiciye yönelik yeni çıkardıkları paketli et ürünlerine de aktardı. Ailenin genç üyesi Mert Tutak tarafından kurulan Karkas Çiftliği, online kanaldan doğal, açık besi, yerli et ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Türkiye’nin önde gelen karkas et tedarikçilerinden olan Hasmert Hayvancılık, 24 yıllık tecrübesini birebir tüketiciye yönelik yeni çıkardıkları paketli et ürünlerine de aktardı. Ailenin genç üyesi Mert Tutak tarafından kurulan Karkas Çiftliği, online kanaldan doğal, açık besi, yerli et ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen yeme-içme sektöründe değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sektör pek çok alanda olduğu gibi online tarafta büyüyor. Buna yönelik yatırımlar artarken, online kanaldan sektöre giriş yapan şirketler de piyasaya çıkıyor. Karkas Çiftliği onlardan biri…

Zor bir yıl olmasına rağmen online kanaldan yeme – içme sektörüne giriş yapan şirket, genç girişimci Mert Tutak tarafından kuruldu. Marka çalışmalarına hız vererek sektöre iddialı bir giriş yaptıklarını belirten Tutak, “Başlangıç olarak ortalama 1 milyon TL’lik bir teknoloji yatırımı yaptık.

Operasyonumuz büyüdükçe yatırımlarımızı arttıracağız. 2021 yılında Karkas Çiftliği’ni Türkiye çapındaki tüm hanelere sokmayı istiyor ve de hedefliyoruz. İstanbul içi aldığımız siparişleri kendi ekibimizle adrese teslim ediyoruz. Dana ilikli kemik ve şarküteri ürünlerini de tüm Türkiye’ye kargo ile taptaze ulaştırıyoruz” diye anlatıyor.

İlk yıl için ciro hedeflerinin yaklaşık 1 milyon 750 bin TL olduğunu ifade eden Mert Tutak, “Her yıl yüzde 60’lık bir büyüme planlıyor ve 850 kişiye yakın bir istihdam sağlıyoruz. İşlerimizin büyümesine paralel olarak hem ekibimizi, hem de operasyonumuzu genişleteceğiz” diyor.

24 yıllık karkas tecrübesi

24 yıl önce, Adıyaman’da karkas et üretimine başlayan ve dededen toruna nesiller Türkiye’nin önde gelen et tedarikçilerinden olan Hasmert Hayvancılığın birebir tüketiciye yönelik yatırımı olan Karkas Çiftliği, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Mert Tutak tarafından bu yıl kuruldu.

Adıyaman, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de kendi çiftlikleri bulunduğunu belirten Mert Tutak, şunları anlatıyor: “ Çiftliklerimizde bugün ortalama 20 bin ila 22 bin civarı büyük baş hayvan varlığımız var.

Tedarikçi kimliğimizin yanında direkt tüketiciye de ulaşan bir marka da yaratmak istedik. Karkas Çiftliği de böyle ortaya çıktı. Karkas Çiftliği’nin sırrı, özenle yetiştirilen besilere dayanıyor. Hayvanlarımız, atalık tohumlarla ekip biçilen arpa, mısır silajı, ay çiçek küspesi, arpa samanı, yoncadan elde edilen kaliteli yemlerle besleniyor.”

Yöresel lezzetler

www.karkasciftligi.com adresli web sitesi üzerinden online satış yapan Karkas Çiftli-ği’nde dana etleri, kıyma çeşitleri, köfteler, bebeklere özel ürünler, şarküteri lezzetleri, burger köfteleri ve sakatat seçenekleri yer alıyor.

Bunların yanı sıra son yıllarda sağlıklı yaşam trendine bağlı olarak yükselişe geçen doğal kolajen kaynağı olarak tanımlanan dana ilikli kemik de markanın ilgi gören ürünleri arasında öne çıkıyor.

Özel pişirme tarifi

Özellikle de pandeml döneminde ve soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirme konusunda büyük rol oynayan dana ilikli kemiği için web sitelerinde özel bir pişirme tarifine de yer verdiklerini ifade eden Mert Tutak, “Çeşitliliğimizde yöresel lezzetlere de yer verdik.

Gaziantepli bir aile olarak yöremizin en meşhur tatlarından Gaziantep simit kebabını hemen pişirilmeye hazır bir şekilde özenle hazırlayarak Karkas Çiftliği ile herkese sunduk. Bu yöresel lezzeti yemek isteyenler ya da çok duyup da bir türlü bulamadığı için deneyemeyenler sitemizden sipariş verebilecekler” diyor.