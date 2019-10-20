Ankara’dan başladık ikinci durak İstanbul
Ankara çıkışlı bir girişim olan Chefs & Jars birbirinden farklı gurme lezzetleri dünyaca ünlü şeflerin reçeteleri ile yeme fırsatı sunuyor. İkinci duraklarının İstanbul olacağını söyleyen markanın kurucularından Yasemin Demir, hedeflerinin yurtdışı olduğunu belirtiyor.
Dünyaca ünlü şeflerin lezzetlerini bir kavanoza sığdıran Chefs&Jars, Ankara’dan dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Projeyi, Elif Demir Altan, Tunç Altan ve Eda Demir Dost ile birlikte hayata geçiren Yasemin Demir, Chefs&Jars’ın hikayesini anlattı.
Ankara’da farklılığa açık geniş bir kitle olduğu için projeye başkentten başladıklarını belirten Demir, “Bununla da gurur duyduk. İkinci durağımız İstanbul olacak. Ardından da dünyaya açılmak istiyoruz” dedi.
Chefs & Jars projesinin çıkış hikayesini anlatabilir misiniz?
Yaklaşık dört yıldır, yapmış olduğumuz diğer işler sebebi ile yurtdışı seyahatlerimizde bizim için en önemli şeylerden birisi de yeni ve değişik lezzetler tadabilmekti. Bu şekilde birçok farklı lezzetler tadıp zaman zaman da şeflerle tanışma fırsatı buluyorduk.
Üç yıl önce ise kız kardeşim, lezzetlerini tattığımız şeflere ait ya da gidip görmek istediğimiz, tadabilmek istediğimiz lezzetlere ait tabak görsel fotoğraflarını paylaştığı Gourmet Paradise adında bir Instagram hesabı oluşturdu. Tamamen keyif olması amacı ile kurulan bu hesap şu anda dünya genelinden 73 bin kişinin takip ediyor.
Birçok ünlü, yetenekli, başarılı şefe ait paylaştığımız bu foodart olarak da nitelendirilen tabak görsellerini daha ulaşılabilir kılmak amacı ile, sıra dışı şeyler yemek için her zaman bir restorana gitmek
ya da seyahat etmek gerekmeyebilir diye düşündük ve farklı bir çözüm yolu ile her şeften soğuk yenebilecek ve bir kavanoza sığabilecek, daha önemlisi kendi kültürlerinden ilham aldıkları tariflerini cam kavanozlara tasarlamalarını istedik.
Şeflerimize ait tarifleri, lezzetleri, cam kavanozlarımıza sığdırarak Chefs & Jars markasını oluşturduk ve “Kavanozdaki En İyi Restoran” sloganı ile yola çıktık.
Projenin çıkış noktası olarak Ankara’yı neden seçtiniz?
Projemizin Ankara çıkışlı olmasını istememizin en büyük sebebi Ankara’da yaşıyor olmamız ve aslında bu sektörden gelmediğimiz için Ankara’nın bize biraz da en doğru şekilde markamızı şekillendirebilmemiz için bir oyun alanı olması oldu.
İlk durağın İstanbul olması gerektiği konusunda çok uyarı almış olmamıza rağmen, Ankara’da da farklılığa açık geniş bir kitle var ve bu anlamda potansiyeli yüksek. Ancak biz hedeflerimiz
doğrultusunda Ankara’dan çıkan bir marka olmak konusunda inat ettik.
Şu anda sunduğunuz lezzetlerle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Yedi farklı şeften toplam 13 farklı öğün kavanozumuz var. Her biri soğuk tüketilebilen kavanozlar. Bir önceki turumuzdan da çok beğenilenleri talep üzerine zaman zaman kısa süreliğine menüye ekliyoruz.
İçeriklerimiz oldukça çeşitli, hem vegan hem vejeteryan beslenme tarzına uygun seçeneklerimiz olduğu gibi, bu serimizde en beğenilen Türk şefimize ait füme-lenmiş tavuk etli bir kavanozumuz var ayrıca Güney Afrikalı şefimizin kuzu eti ile hazırladığı kavanozumuz da beğenilenler arasında. Bunun dışında karidesli, orkinoslu, somonlu kavanozlarımızda yine sıra dışı şef dokunuşları ile sevilen lezzetlerimizden.
Ankara’dan sonraki ilk hedefiniz, yurtiçi mi, yurtdışı mı?
Ankara çıkışlı bir girişim markası olan Chefs & Jars birbirinden farklı gurme lezzetleri dünyaca ünlü şeflerin reçeteleri ile yeme şansına sahip olabileceğiniz dünyadaki tek konsept.
Bu sebeple, uluslararası platformda da dünyanın dört bir yanından şeflerle yapmış olduğumuz işbirliği sayesinde, kısa sürede dünya genelinde de bilinir hale geldi. Amacımız Ankara’dan sonra İstanbul’da da doğru yerde konseptimizi devam ettirmek ve sınırları olmayan bu projede yurtdışında da çalışabilmek.
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