Girişimcilere kritik öneriler… Ünlü teknoloji girişimcisi Rizwan Virk, MIT Bilgisayar Mühendisliği ve Stanford işletme Okulu mezunu; başarılı bir yüksek teknoloji girişimcisi, melek yatırımcı, çok satan kitapların yazarı ve bağımsız film yönetmeni.

Aynı zamanda MIT’deki oyun teknolojisi girişimleri hızlandırıcısı Play Labs@ MIT’nin yönetici direktörü ve Silikon Vadisi’ndeki start up yatırım şirketi Bayview Labs’in ortağı. Virk, girişim macerasına 23 yaşındayken MIT’deki oda arkadaşıyla kurduğu ilk şirketini milyon dolarlık bir girişim haline getirdiğinde başladı.

Virk’in yarattığı Tap Fish, Penny Dreadful: Demimonde, Grimm: Cards of Fate ve Bingo Run gibi oyunlar 30 milyondan fazla indirildi ve milyar dolarlık bir Japon oyun şirketi olan DeNA tarafından satın alındı.

Virk, bu yıl yayınlanan “Start Up Efsaneleri ve Modelleri: işletme Okullarında Öğrenemeyecekleriniz” (Startup Myths and Models: What You Won’t Learn in Business School) adlı son kitabında ise girişim heveslilerine start up’lar konusunda “doğru bilinen yanlışları” ve bir girişimin doğuş aşamasından olgunlaşmasına kadar yapılması gerekenleri anlattı.

Start Up dergisinden Aslı Sözbilir, Rizwan Virk ile “start up mitlerini” ve başarılı girişimciliğin temel koşullarını konuştu:

BAŞARILI BİR START UP İÇİN 3 TEMEL ÖNERİ *

Virk, başarılı bir start up için 3 temel öneride bulunuyor: Birincisi, güvendiğiniz ve size tamamlayan insanlarla çalışmaya çalışın. İkincisi ve belki de en önemlisi küçük ama büyüme potansiyeli olan, hâkim olabileceğiniz bir pazar seçin. Son olarak “exit” veya “değerleme” konularına çok fazla odaklanmayın.

Bunun yerine ilk müşterilerinizin ürünlerinizi çok sevmesini ve size bir maliyeti olmaksızın yeni müşteri getirmesini sağlamaya çalışın. Bunları yaparsanız, içinde bulunduğunuz piyasa da gerçekten büyüyorsa zaten yolunuzu kendi başınıza kolayca bulursunuz.

Virk, “Sizce önümüzdeki dönemde hangi sektörlerde başarılı start up’lar göreceğiz?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

Yapay zeka uygulamaları, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyun, blockhain gibi pek çok alanda yeni ve başarılı start up’lar görmeyi bekliyorum.

Virk, “Unicom unvanı elde etmek girişimciler için ortak bir rüya. Bu amaca ulaşan start up’ların ortak özellikleri neler?” sorusuna da şu yanıtı veriyor:

Unicorn’lar genelde yükselmekte olan bir pazardaki ciro potansiyellerine göre değerlenir. Yatırım yapmış olduğum Discord adlı unicorn, çok kalabalık bir kullanıcı kitlesiyle başarıya ulaştı. Yani onları o noktaya getiren yoğun virallik oldu. Kısaca pazarlama için çok para harcamadılar, çünkü hâlihazırdaki kullanıcıları yeni kullanıcılar getirdi. Unicorn statüsüne erişen pek çok şirket aslında kendilerinden konuşturabilen şirketler ve kullanıcıları için çok fazla para harcamıyorlar. Kullanıcıları ürünlerini o kadar çok seviyor ki arkadaşlarını da o ürünü kullanması için kelimenin tam anlamıyla “çeke çeke” getiriyorlar.

Virk, "Bir start up ürününü ne zaman pazara sürmeli. Pazara girmekte kötü zamanlama yaptığı için başarısız olan örnekler var mı?", "Bir start up için para toplamanın ve fon bulmanın en kolay yolu nedir?"

"Bir start up ürününü ne zaman pazara sürmeli" gibi önemli soruları da yanıtlıyor.

