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Bir öğretmen TKDK desteğiyle nasıl besi çiftliği kurduğunu anlatıyor

Sivas'ta öğretmenlik yapan Fikri Kaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle besi çiftliği kurdu.

23 Eylül 2023 | 16:10
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Bir öğretmen TKDK desteğiyle nasıl besi çiftliği kurduğunu anlatıyor

Öğretmen Fikri Karay, TKDK destekleriyle Sivas'ta besi hayvanı çiftliği kurdu. Kaya süreci AA'ya anlattı.

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ÇİFTÇİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM

ÇİFTÇİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM

Ailesinin de uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığına dikkati çeken Kaya, "Normalde çiftçi bir ailenin çocuğuyum, öğretmenliğe geç atandım. 35 yaşımda başladım. O zamana kadar da çiftçilik yaptım. Sonra öğretmenlikten de kopamadım. Ayrıca oğlum da bana yardım ediyor." dedi.
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2020 YILINDA BAŞVURDUK

2020 YILINDA BAŞVURDUK

Kaya, TKDK'ye 2020'de başvurduklarını belirterek, projenin bir yıl içinde onaylandığını ve geçen yıl inşaatın bittiğini anlattı.
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TESİS BİTİNCE HAYVAN ALMAYA BAŞLADIK

TESİS BİTİNCE HAYVAN ALMAYA BAŞLADIK

Tesis bitince hayvan almaya başladıklarına işaret eden Kaya, "Tesisimize genelde kesimlik hayvan alıyoruz. Çiftlik işlerini babadan dededen görme yapıyorduk. TKDK'nin desteğiyle yapılan işletmeye geçince eski sistemle çok fark olduğunu anladık. Daha az emekle daha fazla hayvan besleyebiliyoruz. Önceden biz 15-20 hayvanla uğraşıyorduk şimdi ortalama 100 hayvanımız var. Verimliliğimiz arttı, kayıplarımız azaldı." diye konuştu.
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Tesisin şartları iyi

Tesisin şartları iyi

Kaya, tesisin şartlarının son derece iyi olduğuna işaret ederek, kışın hayvanların soğuktan etkilenmediğini ve bunun üretimi olumlu etkilediğini anlattı.
5
Tesisi büyütmeye çalışıyoruz

Tesisi büyütmeye çalışıyoruz

Kaya, tesisin şartlarının son derece iyi olduğuna işaret ederek, kışın hayvanların soğuktan etkilenmediğini ve bunun üretimi olumlu etkilediğini anlattı.
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Kaya, sektörde çalışacak eleman bulmanın zorluklarına da değinerek, destek alarak tesis kurmak isteyenlerin çok iyi araştırma yapmalarını gerektiğini sözlerine ekledi.
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