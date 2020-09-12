TT Teknoloji 30 milyon dolara ulaştığı tahmin edilen Türkiye drone pazarında kendi geliştirdiği hobi amaçlı drone’lardan son bir yılda 100 binin üzerinde satış yaparak pazar lideri oldu.

Bu yıl akıllı saatten kulaklığa kadar 4 milyon ürünü tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen şirket, geçen yılki 154 milyon TLlik cirosunu ise bu yıl 200 milyon TL’ye çıkarmayı planlıyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Teknosa’nın ilk private label markası Preo ve Polosmart’ın üreticisi olan, drone markası Corby ve Onyo marka tablet bilgisayar markalarıyla öne çıkan TT Teknoloji, Türkiye genelinde binin üzerinde ürünü nihai tüketici ile buluşturuyor.

Giyilebilir akıllı teknolojiler de tasarlayan ve geliştiren marka, iş ve oyun dünyasına yönelik teknolojik ürünler sunuyor.

Türkiye’deki ulusal ve uluslararası zincir mağazalarla çalıştıklarını, ürünlerinin Teknosa, BİM, A101, Carrefour, Migros, Gratis, D&R ve online pazar yerlerinde satıldığını belirten TT Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Serat Seyhan, “Özellikle drone konusunda iddialıyız.

Hobi amaçlı kolay uçurulan drone ürettik ve yüksek satış rakamlarına ulaştık. 70 -500 TL arasında değişen pek çok drone çeşidimiz var. Son bir yılda 100 binin üzerinde drone sattık” diyor.

2019 yılını 154 milyon TL ciro ile kapatan TT Teknoloji, bu yıl 200 milyon TL ciro hedefliyor.

PRİVATE LABEL ÜRETİM *

2009 yılında Türkiye’nin ilk tablet bilgisayarının ithalatını gerçekleştirdikten sonra 2012 yılında Uğur Cesur Coşkunoğlu ve Serat Seyhan (isim doğru mu) tarafından çekirdek bir ekiple kurulan TT Teknoloji, ilk satışa başladığı 2010 yılından günümüze kadar pekçok ürünü son tüketici ile buluşturdu.

2014 yılında ise ürün gamını çeşitlendirmek ve ürünlerine katma değer katmak amacı ile Warner Bross ile lisans sözleşmesi imzaladı. WB karakterlerinden Batman, Superman, Tom ve Jerry, Tweety ve Tazmanya Canavarı ile ürünlerini tasarladı.

Aynı süreçte Polosmart markasını hayata geçirdiklerini anlatan Serat Seyhan, sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Başta akıllı saatler olmak üzere giyilebilir teknolojiden mobil aksesuarlara, IT aksesuarlarından gaming ürünlere kadar farklı ürün gamımız var. 2015 yılında Teknosa‘nın ilk private label markası Preo oluşturduk ve ürünlerimiz tüm Teknosa mağazalarında tüketiciyle buluştu.”

10 KİŞİLİK AR-GE EKİBİ *

2015 yılında TOBB organizasyonu olan TEPAV’da ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Firması’ sıralamasında 12’inci sırada yer bulan TT Teknoloji, 2016 yılına gelindiğinde ise yerli drone markası Corby’yi hayata geçirdi. Modayı, trendleri yakından takip ettiklerini, inovasyon ve tasarımı odaklarına aldıklarını ifade eden Serat Seyhan, ”AR-GE, önceliklerimizden.

Hayatın her alanında tüketicilerin teknoloji ihtiyacını karşılamak amacıyla üretimlerimizi sürdürüyoruz” diyor. TT Teknoloji’nin ürünlerini geliştirmek için hem Türkiye’de hem de Çin’de AR-GE merkezleri var. Şirket, cirosunun yüzde 3’ünü AR-GE faaliyetleri için ayırıyor.

7 FARKLI KATEGORİ *

Yedi farklı ana kategoride binin üzerinde ürün çeşitleri bulunduğunu söyleyen Serat Seyhan, “Yola ‘Yüksek kaliteli teknoloji ürünleri bir servete mal olmamalı’ ilkesiyle çıktık. 10 milyon üzerinde kişiye ulaştık.

Akıllı saatler, yeni teknoloji TWS kulaklıklar, speaker’lar, kişisel bakım ürünleri ve akıllı tartılar da en çok sattığımız ürünler arasında yer alıyor. Bu yıl 4 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz” diyor.

Serat Seyhan, salgında da özellikle oyun grubu, kişisel bakım ürünleri, kulaklık ve mobil aksesuarların yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor.