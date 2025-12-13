Yılın son günü olan 31 Aralık'ın resmi tatil durumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Özellikle 1 Ocak'ın tam gün resmi tatil olması nedeniyle, bir önceki gün olan 31 Aralık'ın durumu sıkça araştırılmaktadır.

31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatilinin bir önceki günü olan 31 Aralık tarihi ile ilgili resmi tatil düzenlemeleri, çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.

Mevzuatta, bayram arifeleri (Ramazan ve Kurban Bayramı) resmi olarak yarım gün tatil olarak belirlenmiştir. Ancak, yılbaşı tatilinin bir önceki günü olan 31 Aralık tarihi için bu tür bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 31 Aralık günü, mevzuata göre genellikle tam gün mesai olarak kabul edilir ve yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Bu sene 31 Aralık Çarşamba gününe denk gelmektedir.