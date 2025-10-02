CNN'in haberleştirdiği 5 İstanbul hamamı

İğdirligil, her hamamın deneyimi zenginleştirecek şekilde tasarlanmış en az üç bölümü olduğunu söylüyor. Makaleye göre ilk bölüm, geleneksel olarak bir soba ya da ateşle ısıtılan giriş alanıdır. Bu alan, soyunma odaları ve banyo sonrası dinlenmek için bir oturma bölgesi içerir. Küçük bir kapı, tuvaletlerin, epilasyon hizmetlerinin ve kurna (mermer lavabolar) bulunduğu yarı sıcak bir odaya açılır. Hamamın ana ve en büyük bölümü, ortasında yükseltilmiş bir mermer platform olan göbek taşıyla donatılmıştır; duvar boyunca ise daha fazla kurna yer alır. Bazı hamamlar, göbek taşının yanlarında veya her köşede bulunan halvet adı verilen daha küçük sıcak odalara sahiptir.

Iğdırlıgil, "Yapı çok önemli çünkü hamama girip çıkmayı sağlıyor. İkinci iki oda her zaman kubbeli ve odanın yüksekliği her zaman genişliğinden fazla. Kubbedeki açıklıklar atmosfere katkıda bulunuyor ve mekan hissini artırıyor. Gökyüzündeki yıldızlar gibi görünüyorlar ve sanki kozmosa bakıyormuşsunuz gibi" diyor.