Beş yılda cirosunu 200 milyon TL’ye çıkarmayı hedefleyen Enover Enerji; dünyadaki tek ‘üç fazlı ısı transfer teknolojisi’ olarak tanımladığı patentli EHP teknolojisiyle öne çıkıyor.

Enover Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar; “Enover EHP’li 5. nesil ısıtma sistemi, dekarbonizasyona dünyada çare olan, bilinen ilk ve tek ürün” diyor. 2021’de 5 milyon dolarlık yatırım hedefleyen Enover, teknoloji ihracatında ise rotasına Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarını almış durumda.

KOBİ Girişim Haziran 2021 tarihli sayıdan

Enerji, ısıtma ve soğutma sektörlerinde yeni teknolojiler üretmek misyonuyla hareket eden Enover Enerji; teknolojisini elektrikli ısıtıcılar, radyatörler ve havlu-panlarda uygulayarak hayata geçiriyor.

2009’da 1 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle yola çıkan, AR-GE’ye şimdiye kadar 4,5 milyon dolar harcayan Enover Enerji, 2020’de ulaştığı 12,6 milyon TL’lik cironun yüzde 60’tan fazlasını da AR-GE’ye ayırdı.

Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar; Enover tarafından geliştirilen, patentli bir teknoloji olan EHP teknolojisinin bilinen en hızlı, ucuz ve maliyet etkin ısı transfer sistemi olduğunu söylüyor.

“Uzun süren AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen bu teknoloji, dünyadaki tek üç fazlı ısı transfer teknolojisi olarak tanımlanabilir” diyen Çağlar; EHP teknolojisinin dünya ekonomisinde çok ciddi yer sahibi olacağını öngörüyor. Dr. Malik Çağlar ile Enover’in EHP teknolojisini, yeni dönem yatırım ve ihracat planlarını konuştuk.

Enover’i tanıyabilir miyiz?

Enover; enerji ve ısıtma sistemleri alanında çalışan, ileri mühendislik araçlarını kullanarak ürünler tasarlayan ve analiz eden bir teknoloji şirketi. Enerji, ısıtma ve soğutma sektörlerinde yeni teknolojiler üretmek misyonu ile teknolojimizi elektrikli ısıtıcılar, radyatörler ve havlupanlarda uygulayarak hayata geçiriyoruz.

2009 yılında, 1 milyon dolarlık bir yatırım bütçesiyle başladık. AR-GE’ye şimdiye kadar 4,5 milyon dolar harcadık. 11 yılın sonunda tüm dünyanın tanıdığı, ilgilendiği, iş birliği yapmak istediği, ortak proje geliştirmek istediği ve ürünlerimizi almaya başladığı bir konuma ulaştık. Hâlihazırda AR-GE personelimiz sekiz mühendisten, üretim güçlerimiz ise yaklaşık 50 kişiden oluşuyor.

Yıllık üretim kapasiteniz nedir? Kaç müşteriniz var?

Ana üretim merkezimiz Ankara’da bulunuyor. İstanbul, İzmir ve Zonguldak’ta da üretim yerlerimiz var Yıllık 50 bin adet havlu radyatör, 40 bin adet alüminyum radyatör, 80 bin adet ısıtıcı üretebilme kapasitesine sahibiz. Hâlihazırda çalıştığımız iç piyasada aktif 450 bayimiz ve yurtdışın-da aktif altı distribütörümüz mevcut. Bunun dışında ısıtma ve soğutma sektörünün dünya devleriyle de değişik projelerimiz başladı.

EHP teknolojisi hakkında bilgi verebilir misiniz?

EHP teknolojisi, Enover A.Ş. tarafından geliştirilen, patentli bir teknoloji. Bu teknoloji ya da benzeri, dünyada başka hiçbir ülke veya şirkette yok. Uzun süren AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen bu teknoloji; dünyadaki tek üç fazlı ısı transfer teknolojisi olarak tanımlanabilir.

EHP; bilinen en hızlı, en ucuz, en maliyet etkin ısı transfer sistemi. Enover’in EHP ile geliştirdiği ürünler yüksek yaşam konforunun yanı sıra verimlilikle birlikte tasarruf yapılmasını sağlıyor. Bu bağlamda, hâlihazırda 11 ülkede ürünlerimiz kullanılmakla beraber altı farklı ülkeyle de AR-GE çalışmaları yürütüyoruz.

Ciro hedefiniz nedir?

Pandemiye rağmen; AR-GE boyutunda 2019’a göre yüzde 50’den fazla, üretim kapasitesi boyutunda ise yüzde 30 büyüdük. 2020 yılsonunda ciromuz 2019’a göre yüzde 27 artışla 12,6 milyon TL’ye ulaştı. Ağırlıklı olarak AR-GE şirketi olmakla beraber ciromuzun yüzde 60’tan fazlasını da AR-GE’ye ayırıyoruz. 2021’nin ilk dört ayında yüzde 20 büyüme yakaladık. 2021 sonuna kadar bu oranı muhafaza edebilmeyi hedefliyoruz. Gelecek beş yılda ise ciromuzu 200 milyon TL’ye çıkarmayı planlıyoruz.

Planladığınız yeni yatırımlar var mı?

2020 için toplam yatırım tutarı hedefimiz; 5 milyon dolar. Bu yıl dünyanın en hızlı ısınan, muadillerinden yüzde 55 daha ucuz maliyetlerle üretilebilen ve muadillerine göre yüzde 65 daha verimli, daha hafif olan ‘Sac Panel Radyatör’ imalatına başlamayı hedefliyoruz. Radyatör imalatı için 3 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Eş zamanlı olarak soğuk kiriş (chilled beam) sistemlerinin ısıtılmasında, soğutulmasında, atık ısı geri kazanımlarında EHP teknolojisini kullanmaya başlayacağız.

Teknoloji ihracatında rotanızda hangi ülkeler var?

Ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler hedefimizde. Rotamızda, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları var. Orta ve uzun vadede ihracatımızın ciromuza oranını, yüzde 50’den daha fazlaya yükseltmeyi öngörüyoruz.

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat Anlaşması çerçevesindeki düzenlemeden bahsedebilir misiniz?

ABD ve AB, uzun vadede karbonsuzlaşma için çeşitli stratejileri hayata geçiriyor. AB’nin Yeşil Mutabakat adını verdiği ve hem iklimsel krize dur demenin hem de ekonomiyi yeşillendirmenin yol haritasını çıkardığı net sıfır sera gazı salınımı amacı gün geçtikçe önem arz ediyor.

Başta Yeşil Mutabakat olmak üzere birçok iklim anlaşmasının önündeki en büyük hedef; daha az karbon salınımına bir an önce ulaşmak ve sıfır sera gazı salınımı yapan toplumlara sahip olmak. Bu amaçla harekete geçmek isteyen birçok ülke, fosil yakıtlara son vererek çevrede atıl halde bulunan ısıyı değerlendirmeyi önemli çarelerden biri olarak görüyor.

EHPTEKNOLOJİSİ, DÜNYA EKONOMİSİNDE CİDDİ YER EDİNECEK”

SERA GAZI SALINIMI AZALTMA HEDEFİ

ABD ve AB’nin 2050’ye yönelik uzun vadeli karbonsuzlaştırma hedefi; Paris Antlaşması’nm gereklerini yerine getirmeyi içeriyor. Günümüzde 5. nesil bölge ısıtma sistemlerinde 35°C gibi çok düşük sıcaklıklarda binalarda konfor ısıtması öngörülüyor.

ISITMA SEKTÖRÜ HAZIR DEĞİL

Bu noktada en büyük engel, ısıtma sektörünün bu denli düşük sıcaklıklarda çalışmaya henüz hazır olmayışında yatıyor. Standart bir radyatör veya fancoil cihazının 60°C yerine 40°C ortalama su sıcaklığında aynı kapasitede çalışması için bu cihaz boyutunun en az 2,5 kat büyütülmesi gerekir. Böyle bir uyarlama, teknik ve ekonomik olarak mümkün değil.

VERİMLİ, TASARRUFLU, UCUZ

Enover EHP teknolojili ısı sistemlerimiz; 5. nesil ısıtma evresine, mevcut sistemlere nazaran birim ağırlık başına bugünden hazır ve yüzde 100 verimli olan, bilinen tek sistem. Enover EHP’li 5. nesil ısıtma sistemi; dekarbonizasyona dünyada çare olan, bilinen ilk ve tek ürün olmasını da bu teknolojiye borçlu.