Uzun yıllar aile şirketi Nora Yapı’yı yöneten İbrahim Güler, Türkiye’de olmayan dünyaca ünlü markaların tasarım ürünlerini tüketici ile buluşturmak ve farklı mimari işlere imza atmak hedefiyle kendi mağaza konseptini geliştirdi. Güler’in hedefi önce Türkiye’de sonra yurtdışında büyümek.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

Anadolu yakasında gayrimenkul ve kentsel dönüşüm projelerinde faaliyet gösteren aile şirketi Nora Yapı’da uzun yıllar çalışarak, birçok önemli projeye imza atan İbrahim Güler, sektörde farklılık yaratma hedefiyle yola çıkarak 2021’de İbrahim Güler Design Studio’yu kurdu.

Bugüne kadar yurt dışı gezilerinde Orta Çağ ve Modern Çağ mimarisinin örneklerini araştırma, yerinde görme ve farklı kültürlere ait mimari yapıları inceleme fırsatı bulan Güler’in bu deneyimleri markanın temelini oluşturdu.

Girişimci, İbrahim Güler Design Studio’da, dünyaca ünlü lüks markaların ürünleri ile tasarım ve mimari hizmeti tek bir çatı altında toplayarak tüm ihtiyaçlara bir arada çözüm üretebilen bir iş modeli geliştirdi.

Stüdyoda, mimari projelerin yanı sıra, iç mekâna dair tekstil, halı ve aksesuar gibi dekorasyon ürünleri ve mobilya uygulamalarıyla kişiye özel tasarımlara imza atılıyor.

Güler, “Mağazamızda yer alan objeler hariç, tüm mobilyalarımızı kendi atölyemizde üretiyoruz” diyor. Dekorasyon ile patisserie konseptini bir arada sunan mağazada; Christian Dior, Roberto Cavalli, Missoni Home, Pip Studio, Lladro, Baci Milano, MacKenzie Childs, Versace, Lamart, Chiara Alessi, Smeg, A. Anglada, Tom, Madder Rugs, Nobilis, Rivadossi, Fabricut gibi dünyaca ünlü dekorasyon markaları yer alıyor.

Mağazada yer alan kafe bölümünde ise bir yandan yeme-içme hizmeti verirken bir yandan da özel etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştiriliyor.

ÜÇ ŞUBE AÇACAK

İbrahim Güler Design Studio’yu 5 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdiklerini söyleyen Güler, “2021 yılının Ekim ayında açıldığımız için henüz gelir ile ilgili geri bildirim almak için çok erken olsa da Anadolu yakasında mimari ve dekorasyon anlamında önemli bir açığı kapayacağımızı ve bu anlamda da başarı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yatırımımızın yüzde 30’unun bir yılın sonunda bize dönmesini bekliyoruz” diyor.

Markanın öncelikli hedefi Türkiye’de şube sayısını artırmak. Önümüzdeki beş yılda üç şube açılması planlanıyor. Uzun vadede ise yurtdışına yönelik planlar var. İlk etapta ve İngiltere, Amerika, Beyrut ve Katar’da büyüme hedefleniyor.

YENİ MARKALAR GELECEK

2022 yılı projeleri arasında şu an için görüşmeleri devam eden lüks villa projeleri, Güney oteli ve ofis/ konut projeleri bulunuyor.

Güler, henüz Türkiye pazarında yer almayan dünyaca ünlü 4-5 farklı ev aksesuarı ve obje markaları ile de anlaşma halinde olduklarını belirtiyor. Ayrıca girişimci yine dünyaca ünlü İsviçre çikolatası markasını da bünyesine katmayı planlıyor.