Muhafazakar giyim markası Zühre, 2021’de yurtiçinde 40, yurtdışında 45 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, 2021 yılında e-ticaret bayilik sistemini kurmak üzere harekete geçeceklerini söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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İstanbul Unkapanı’nda yan yana dükkânı olan iki girişimcinin ortaklığıyla kurulan muhafazakâr giyim markası Zühre, bugün 35 ülkede 350’den fazla satış noktasına ürün gönderiyor. Zühre’nin temellerini 2004 yılında atan girişimciler, kendi markaları ve koleksiyonlarıyla kadın pardesü, kap ve manto üretimine başlayarak sektöre adım attılar.

Bugün takım, tunik, gömlek, etek, pantolon, çanta ve eşarp gibi birçok ürün grubunda ürünler tasarlayan ve üreten şirket, franchise sistemiyle büyüyor. Şirketin bayilik ve corner olmak olmak üzere iki farklı büyüme modeli var.

Muhafazakar giyim mağazası olanlar corner bayilik alarak mağazalarında Zühre’nin ürünlerini satabiliyorlar. Bunun içinde bayilik alınacak olan lokasyonun işlek bir yerde olması gerekiyor. Hali hazırda 28 yurtiçi ve 32 yurtdışı Zühre bayisi bulunuyor. 230 yurtiçi ve 120 yurtdışı Zühre corner noktası var.

2021 hedefi yurtiçinde 40 bayi sayısına, yurtdışında 45 bayi sayısına ulaşmak. Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, corner olarak ise 300 yurtiçi, 200’de Zühre yurtdışı corner sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

KÂR MARJI YÜZDE 55 *

Bayiler aylık olarak 150 bin ile 250 bin lira arasında ciro hedefleniyor. Ortalama kar marjı yüzde 55 civarında. Zühre mağazası açmak için ilgili şehirdeki en işlek alışveriş merkezleri veya moda markalarının bulunduğu ana caddelerin tercih edilmesi gerekiyor.

Mağazanın en az 120 metrekare büyüklüğünde olması gerektiğini belirten Hüsnü Ekin, “Siparişler Zühre’nin mevcut koleksiyonu içerisinden yapılıyor ve koleksiyonda sergilenen ürünlerin en az yüzde 70’i oranında sipariş verilmesi gerekli” diyor. Zühre, öncelikli olarak İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te büyümeyi planlıyor.

ONLINE BAYİLİK VERECEK *

Zühre 2020 yılında e-ticarette ve online satışta da atağa geçti. 2020 yılında online satış sitesi açıldı. İnternetten satışa başlayan Zühre günde 100 gönderiye ulaştı.

Bayilerine zuhre.com.tr üzerinden satış yapma imkanı veren Zühre, muhafazakar giyimde bir ilki gerçekleştirdi ve online satış kanalı ile bayilerini birer e-ticaret bayisine de dönüştürdü ve tüm bayilerine online olarak da Zühre ürünlerinin satışını yapabilme imkanı verdi.

Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, 2021 yılında e-ticaret bayilik sistemini kurmak üzere harekete geçeceklerini söylüyor.

YENİ ÜLKELERE GİRECEK *

Şirketin önümüzdeki dönem İçin hedefi Cezayir, Endonezya, Almanya ve Lübnan pazarında bayi açarak ve franchise vererek büyümek. Hüsnü Ekin, “Diğer ülkelere de açılarak markayı yıldan yıla daha güçlü kılarak küresel pazarda etkin bir Türk markası konumuna gelmek istiyoruz. Dünyanın en önemli caddelerde Zühre olarak daha çok yer almak istiyoruz” diyor.