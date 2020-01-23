EMİTT’in bu yılki gündemi turizm 4.0
Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT, turizm profesyonellerini bu yıl 24’üncü kez İstanbul’da ağırlayacak. Fuar, turizm sektörünün yeni gündem maddelerinin de tartışıldığı bir platform olurken bu yılın ana gündem maddesi “turizm 4.0” olacak.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
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Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörlerine yönelik düzenlediği fuarlarla her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group, 30 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında turizm profesyonelleri ile tatilcileri 24. EMITT Fuarı’nda ağırlayacak.
Teknolojinin giderek hayatımızın içine girdiği günümüzde turizmin gündeminde Turizm 4.0 olacak. Turizm alanında müşteri odaklı dijitalleşme, kişiselleşme, 2000 sonrası jenerasyonun beklenti ve taleplerinin nasıl karşılanacağı, gibi konu başlıklarının 24’üncü EMITT Fuarı’nın gündemini oluşturacak.
Bu konuları konuşulurken turizm tüketicisinin ihtiyaçlarını ön planda tutulacak.
Turizm tüketicileri ve turizm profesyonelleri, EMITT 2020 için Hyve Group tarafından geliştirilen VR Deneyim Alanı’nda, sanal gerçekliğin turizmde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini ilk elden deneyimle şansına sahip olacaklar.
Katılımcılar sanal sergi Mona Lisa: Beyond the Glass’ı Türkiye’de ilk kez EMİTT’te ziyaret edecek, Göbeklitepe ve Everest Te-pesi’neVR teknolojisi aracılığı ile turistik gezi yapacaklar.
EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “EMITT 2020’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ‘Turizm 4.0’ sloganını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Türkiye’nin marka algısını değerlendirme, ülke turizmine yol haritası oluşturma, güncel ve akıllı çözümler üretme konularını enine boyuna tartışacağız” diye konuşuyor.
EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerikler ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürecek.
EMITT Fuarları’nın Türkiye’nin turizmde marka ülke olmasına büyük katkıda bulunduğuna dikkat çeken Aydın, ülkemizin pek çok kültür varlığının gelir getiren turistik değerlere dönüştürülmesine 23 yıldır önemli katkıda bulunan EMİTT’in Türkiye turizminin dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu vurguluyor.
HOSTED BUYER PROGRAMI
Hosted Buyer programı EMİTT’te davetli tur operatörlerini kapsıyor. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından yoğun talep olduğunun altını çizen Hacer Aydın, “Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinden firmalar EMİTT’e büyük bir ilgi gösteriyor ve programımıza başvuruda bulunuyor.
En çok başvuruyu şu an için Uzakdoğu’dan aldığımızı söyleyebilirim. İlerleyen günlerde programla ilgili detayları paylaşacağız” diyor. Her yıl olduğu gibi 24’üncüsünde de rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, geçen yıl 94 ülkeden 5 bin 620 katılımcı ve 57 bin 470 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Fuarın, ziyaretçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödeme avantajı su nan alternatif tatil paketleri, makul fiyatlı kültür turizmi rotaları, yeni yurtdışı destinasyonlar hakkında bilgi alabilecekler.
TÜM KESİMLER DESTEKLİYOR
EMITT, bu yü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava YollarTnın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) de Fuar’ın iş ortakları arasında.
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