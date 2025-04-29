Uzaya levrek göndermek istiyorlar: Peki, neden?

Lunar Hatch projesi, uzaya balık yumurtası fırlatmayı ve su ürünlerinin astronotlara görevlerde protein sağlamasını amaçlıyor. Araştırmayı yürüten Przybyla’ya göre, balık ideal bir protein kaynağı. Ayrıca omega-3 yağ asitleri ve B vitaminleri açısından zengin bu nedenle uzun vadeli görevler için oldukça faydalı.

Projeye göre deniz levreği yumurtaları, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşacak şekilde uzaya fırlatılacak. Yumurtalar, yolculuk sırasında çatlayacak ve ilk etapta sadece gözlemlenecek. İlerleyen aşamada ise Ay yüzeyinde tam teşekküllü bir balık çiftliği kurulması hedefleniyor.

Guardian'ın haberine göre Lunar Hatch projesinin nihai amacı, Ay’da kapalı devre bir gıda zinciri oluşturmak. Ay kutuplarındaki kraterlerde bulunan buzlar eritilerek su temin edilecek. Balıkların atık suları, mikroalg üretiminde kullanılacak ve bu algler diğer canlılar için besin kaynağı olacak. Ayrıca balık dışkıları, karides ve solucanlar tarafından işlenerek tekrar balıklar için gıda döngüsüne dahil edilecek.

Proje ekibi, 16 hafta sürecek bir uzay görevi için 7 astronota haftada iki balık öğünü sunabilmek adına yaklaşık 200 deniz levreği gerektiğini hesapladı. Deney kapsamında 200 döllenmiş yumurta uzaya gönderilirken, Palavas-les-Flots tesisinde aynı balıklardan elde edilen 200 kardeş de Dünya’da kontrol grubu olarak yetiştirilecek.

Lunar Hatch projesi, 2016 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gelecekteki Ay üssü "Moon Village" için fikirler aramasıyla başladı. Dr. Przybyla'nın önerisi beğenildi ve 2018 sonunda Fransız Uzay Ajansı (CNES) tarafından ilk finansman sağlandı. O zamandan bu yana, döllenmiş balık yumurtalarının uzay yolculuğunun zorlu koşullarına dayanıklılığı test ediliyor.

