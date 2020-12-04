Franchising veren birçok marka, şubelerine daha önceden sunduğu pandemi desteğini sürdürmeye devam edecek.

Şirketler, reklamdan, franchise giriş bedeline, royalty ücretinden paket servise kadar pek çok farklı konuda şubelerini desteklemek için çözümler geliştiriyor. Pandemi nedeniyle özellikle yeme içme sektörü büyük bir yara aldı.

Bu süreçten özellikle küçük esnaf oldukça olumsuz etkilenirken, franchise şubeler ise genel merkezden verilen desteklerle ayakta kalmaya çalıştı.

Vaka sayısının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden hayatımıza girerken, bu süreçte kapalı olarak kalacak restoranlar için de çeşitli önlemler alınacak.

Birçok marka franchise şubelerine daha önceden verdiği pandemi desteğini sürdürmeye devam edecek.

Franchising veren markalar, reklamdan, franchise giriş bedeline, royalty ücretinden paket servise kadar pek çok konuda şubelerini destekliyor. Haberimizde de 15 markanın bu süreçte verdiği destekleri araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.