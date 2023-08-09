Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nde konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık olarak, genç girişimciliğinin önünü açmak ve genç ihracatçı sayısını artırmanın öneminin farkında olduklarını belirterek, bu vizyondan hareketle, genç girişimcilerin dış pazarlara açılmalarını kolaylaştırarak küresel ticaretin bir parçası olmalarını sağlamak ve onları ihracata teşvik etmek amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Export Akademi-İhracatçı Yetiştirme Programı kapsamında ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilere yönelik küresel pazarlara giriş çalışmalarından dijital pazarlamaya kadar farklı konu başlıkları altında eğitimler verildiğini aktaran Bolat, gelecek dönemde hem Genç MÜSİAD ve diğer STK’larla iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

MELEK YATIRIMCI AĞI PLATFORMU

Üniversitelerle iş birliği içerisinde, 3. ve 4. sınıflarda eğitim almakta olan öğrencilerin girişimcilik ve ihracat konusunda yeni projeler hazırladıklarını bildiren Bolat, "Önemli bir projemiz de Melek Yatırımcı Ağı Platformu. Melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturduk. Altyapısını tamamladık, yakın zamanda tanıtımını yapacağız. Melek Yatırımcı Ağı Platformu'nun genç girişimcileri ve genç ihracatçıları motive edici bir proje olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bolat, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, her adımına destek verdiklerini ifade etti.

Genç girişimcilerin de şirketleşmeleri halinde bütün bu desteklerden öncelikle yararlanabileceğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"E-ihracat destek paketimizle, online pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi ve tanıtılmasından, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlere kadar pek çok başlıkta genç girişimcilerimizin yanındayız. Yazılım, dijital oyun, blokzincir, yapay zeka başta olmak üzere bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik sektör spesifik destekler sağlıyoruz. Bakanlık olarak her sene ülke çapında düzenlenen 20 tasarım yarışmasının organizasyonuna destek veriyor, bu yarışmalarda dereceye giren tasarımcımızın yurt dışı eğitim masraflarını karşılıyoruz."

Bolat, ticaret müşavirlerinin ve ataşelerinin gençlerin destekçileri olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşaviri ve ataşelerimiz; 38 binin üzerinde firmaya ulaşan kullanıcı sayısı ve 10 üzerinden 9’luk memnuniyet oranıyla başarılı uygularımızdan biri olan 'Müşavire Danışın' portalı üzerinden 2022 yılında, ağırlıklı olarak ithalatçı/distribütör bilgisinin sorulduğu 295 bin 870 firma talebini cevapladı. Bu bağlamda, 'Müşavire Danışın' portalı üzerinden ticaret müşaviri ve ataşelerimize bulundukları ülkelerin pazarları ile ilgili her türlü soruyu sorabilir, kendilerinden bilgi alabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Bolat, Altın Konteyner Ödülleri'nde 13 kategoride 30 genç ihracatçının ödül almaya hak kazandığını belirterek, ödül programında emeği geçenler ile ödül alanları tebrik etti.