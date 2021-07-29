Thread In Motion; geliştirdiği akıllı eldivenlerle iş süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor. 100 milyon TL değerlemeye ulaşan şirket, Sabancı Ventures’tan ilk yatırım alan girişim oldu.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Thread In Motion Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, IoT ve giyilebilir teknolojide üç kıtada ofisleri olan bir dünya markası ve big data şirketi olmak istediklerini söylüyor.

Demircioğlu, “2021 hedefimiz, 5 milyon dolar ciroyu geçmek. Batı Avrupa ve Asya-Pasifik, hedef pazarlarımız” diyor. 2016’da Kadir Demircioğlu ve Rahim Öner tarafından kurulan, Yıldız Teknopark şirketlerinden Thread In Motion, giyilebilir teknolojiler alanında ürünler geliştiriyor.

Şirketin temel konsepti birbirine benzeyen, üç farklı akıllı eldiven ve cihazların takip edilebildiği bir yazılım platformu mevcut. Thread In Motion Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu; geliştirdikleri akıllı eldivenlerin, kurumların mevcut sistemlerine entegre çalıştığını ve iş süreçlerini daha ergonomik, hızlı ve az hata oranıyla takip edilebilir hale getirdiğini söylüyor.

Aralarında Almanya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere, Mısır, Polonya, Romanya ve Çin’in yer aldığı sekiz ülkeye akıllı ürünlerini ihraç ettiklerini kaydeden Demircioğlu, “Yatırımlarımızı; yurtdışı açılımı ve pazar payımızı özellikle Avrupa’da büyütmek üzerine kurguluyoruz. Asya Pasifik pazarı da hedeflerimizden biri” diyor.

Mercedes-Benz, Honda, Ford, Renault gibi büyük global şirketlerle de çalışan Thread in Motion’ın yeni dönem ajandasını ve hedeflerinin Kadir Demircioğlu ile konuştuk.

Thread In Motion’ı tanıyabilir miyiz?

Thread in Motion’ı 2016’da bir start up olarak Rahim Öner ile kurduk. Temel konsepti birbirine benzeyen, üç farklı akıllı eldiven ve cihazların takip edilebildiği bir yazılım platformumuz mevcut. Akıllı eldivenler operasyonel dataları depolarken, geliştirdiğimiz yazılım platformu bu dataları analiz ederek operasyonel süreçlerin optimizasyonuna olanak sağlıyor.

Geliştirdiğimiz akıllı eldivenlerle özellikle insanların aktif rol aldığı lojistik ve üretim süreçlerinde giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hatayı engellemeyi ve verimliliklerini artırmayı hedefledik. Vizyonumuz; farklı alanlardaki data akışlarını kullanarak big data şirketi konumuna gelmek.

Kaç müşteriniz var?

Ürünlerimizi kullanan 50’nin üzerinde iş ortağımız var. Başta otomotiv ve lojistik olmak üzere el terminali ve barkod okuyucu kullanılan perakende, e-ticaret, üretim ve havacılık gibi tüm sektörler, hedef kitlemiz.

Ürünlerinizle nasıl avantajlar sağlıyoruz?

Akıllı eldivenlerle işletmelerin daha hızlı, verimli ve izlenebilir bir süreci hayata geçirmelerini sağladık. Pandeminin de etkisiyle lojistikteki değişime uyum sağlamak üzere akıllı eldivenlerimizin performanslarını sürekli geliştirdik. Akıllı eldivenlerimiz, kurumların mevcut sistemlerine entegre çalışıyor ve iş süreçlerini daha ergonomik, hızlı ve az hata oranıyla takip edilebilir hale getiriyor.

Yeni ürünümüz Glogi, eller serbest çalışabilmesiyle her toplama veya barkod okuma operasyonunda minimum 4 saniyeye kadar kazanç sağlıyor. El terminalinin 10’da biri ağırlığı ve esnekliği sayesinde, personelin daha verimli çalışabilmesine fırsat sunuyor. Operasyonlarda zaman kazanımı ve ergonomi noktasında rakiplerimizin ilerisindeyiz. Akıllı eldivenler; eller serbest kullanım ve dayanım ömrü uzun sarf malzemesiyle müşterilerimize avantajlı bir yatırım olanağı sunuyor.

Nasıl bir gelir modeline sahipsiniz?

Ürün satışlarımız, esas gelir modelimiz. Buna ek olarak bölge satış temsilcileriyle yürüyen satış operasyonumuz var. Yakın zamanda satış ortaklığı programını da kurmayı planlıyoruz. Yurtdışında lokal iş ortaklarımız var. Hollanda, Portekiz, Almanya, BAE gibi ülkelerde uyguladığımız bu modeli farklı ülkelerde de çoğaltacağız.

Kuruluştan bu yana nasıl bir gelişim gösterdiniz?

Kuruluşumuzun ilk iki yılında yıllık bazda yüzde 1000 büyüdük. Bunu takip eden iki yılda yıllık büyüme oranımız yüzde 500 oldu. 100 milyon TL’yi aşan değerlemeyle son yatırım turumuzu ise 2020 üçüncü çeyrekte tamamladık. StartersHUB, Vinci VC, Reisoğlu İplik, Sabancı Ventures ve Ayşe Ebru Dorman, Onur Topaç, Murat Balcı gibi isimler yatırımcılarımız arasında yer alıyor. Yeni yatırım turuna yönelik adımlar atmaya

devam edeceğiz.

2020, nasıl bir yıldı?

Pandemiyle endüstriyel ortamlarda müşterilerin dijitalleşmeye verdikleri önemin artması, 2020’de daha büyük bir kitleye ulaşmamıza olanak sağladı. Dijitalleşmenin önemi ve sağlayabileceğimiz katkıları daha hızlı şekilde, daha fazla insana ulaştırmak için dijital mecralardan yararlanma fırsatımız doğdu.

2020’de kümülatif olarak dört kat büyüdük. 2020’ye dair en önemli başarı hikâyelerimizden biri de; Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu’nun (Sabancı Ventures) ilk yatırımı olmamız.

2021 için hedefleriniz neler?

2021 ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre dört kat büyüdük. 2021’de 5 milyon doların üzerinde ciroya ulaşmayı ve ekibimizi 50 kişiye çıkartmayı hedefliyoruz. IoT ve giyilebilir teknoloji alanında, üç kıtada ofisleri olan, güçlü, güven duyulan ve karizmatik bir dünya markası haline gelmek ve sadece akıllı eldivenle değil başka giyilebilir teknolojiler ve yazılım çözümleriyle müşterilerine optimizasyon hizmeti vermek; temel hedeflerimiz arasında.

Yatırımlarımızı; yurtdışı açılımı ve pazar payımızı özellikle Avrupa’da büyütmek üzerine kurguluyoruz. Almanya ve Hollanda’da pazarı domine etmek için hamleler yapıyoruz. Asya Pasifik pazarı da hedeflerimizden biri. Singapur, Japonya gibi ülkelere açılma hedefimiz var. Latin Amerika’dan talepleri değerlendiriyoruz. Yurtdışında ofis açma planımız ise 2021’in ikinci yarısında gerçekleşecek.

“AKILLI BİLEKLİĞİMİZ SKADI, SOSYAL MESAFEYİ AYARLAYABİLİYOR”

“Pandemide, pozitif vakada o çalışma ortamını güvenli kılabilmek adına sosyal mesafeyi ayarlayan akıllı bileklik SKADI’yi geliştirdik. SKADI; sosyal mesafeyi ayarlayan, çalışanlar için bir filyasyon haritası çıkarılmasına, olası risklerin bertaraf edilmesine ve karantina süreçlerinin ölçümlenmesine olanak sağlayan bir bileklik.

SKADI ile beklentilerimizin çok üstünde bir talep gördük. Daiha çok mevcut iş ortaklarımız için tasarladığımız ürün, anaokullarından otel zincirlerine kadar çok geniş bir alanda talep gördü. Böylece pandemi sürecini büyük bir verimlilikle geçirdik.”

“SEKİZ ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”

GLOBAL MARKALARLA ÇALIŞIYORUZ

Yurtiçinde Mercedes-Benz, Honda, Ford, Renault, CEVA Logistics, Trendyol, CarrefourSA gibi büyük global markalarla çalışıyoruz. Aralarında Almanya, Çin, BAE, İngiltere, Mısır, Polonya, Romanya ve Çin’in yer aldığı sekiz ülkeye akıllı ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

Türkiye’de çalıştığımız markaların global ayaklarıyla da çalışıyoruz. Mann+Hummel, Honda gibi sektörünün öncüsü yurtdışı müşterilerimiz var.

İHRACATI ARTIRACAĞIZ

Pandeminin başında gelirlerimizin yaklaşık yüzde 60’ı yurtdışından, yüzde 40’ı yurtiçinden sağlarken pandemiyle ihracat gelirlerimizde azalma oldu. Bir anda bu gelir yüzde 90 yurtiçi, yüzde 10 yurtdışı şeklinde değişti.

Yurtdışında özellikle inovasyona ve teknolojiye yapılan yatırımların önünün kesildiği bir dönem yaşadık. İhracat oranlarımızı yurtdışında hizmet verdiğimiz ülkelerin sayısını artırarak tekrardan artırmak en büyük hedeflerimizden birisi.