Bütün insanlığı derinden sarsan pandemi farklı pazarlar ve ürün gruplarında beklenmedik etkiler yarattı. Pandemi döneminde buluşmalar parklara ve bahçelere yani açık alanlara kayınca katlanabilir ürünlere talep arttı.
KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan
Vargın Sandalye, bu ihtiyacı görerek bu süreçte katlanabilir oturma grupları ve masalara üretmeye başladı.
Vargın Sandalye Sözcüsü Volkan Argın, “Yıllar boyu elde ettiğimiz mühendislik deneyimi ile farklılık yaratan tasarım çizgimizi birleştirerek her kesimden insanın keyifle kullanacağı ürünler üretiyoruz” diyor.
Pandemi dönemi Vargın Sandalye’nin büyümesine ivme kattığı bir dönem oldu. Pandeminin başlangıç dönemindeki durgunluk haricinde beklentilerine yakın bir büyüme ile kapatan şirket, 2020’nin aksine 2021’de ise beklentilerin üzerinde büyüyor.
2021 yılında üç kat büyüme hedeflediklerini söyleyen Volkan Argın, özellikle pazarın pande- mi sonrasında 4-5 kat büyümesinin bu hedeflere pozitif olarak katkı sağladığını belirtiyor.
Üretim planlama konusunda esnek bir yapıya olan şirket, toptan ve perakende müşterilerinin talepleri doğrultusunda kapasitesinde değişiklikler yapabiliyor.
İÇ PAZARDA DA BÜYÜYOR
Vargın Sandalye, iç pazarın yanı sıra ihracatta da büyüme hedefliyor. İhracata yeni başladıkları için henüz istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Argın, “Gündemde yeni bir durum olduğu için şu anda istediğimiz seviye değil.
Fakat ihracat, özellikle üzerinde mesai harcadığımız ve 2021 yılında yaratacağımız etkiyle ciroda yerli pazardan daha fazla pay alacak bir kanal olacaktır” diyor.
Orta Avrupa ve Körfez ülkelerine ihracat yapmaya başlayan şirket, gelecek dönemde Kuzey Avrupa, Rusya Bölgesi ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde büyümeyi hedefliyor.
Özelikle katlanır sandalye sektöründe insanlar, kurda yaşanan dalgalanmalarla fiyatları artan ithal ürünler ile yerli üretim, kalitesiz taklit ürünler arasında sıkışmış durumda.
Şirket, bu noktada sektörde farklılaşarak ürünlerini yüksek kaliteli ve uygun koşullarda sunmayı hedefliyor. Müşterilerin geçmişte yaşadığı sıkıntıları çözmeye odaklandıklarını belirten Argın, “Dayanıklı modeli, ergonomik yapısı ve kolay kullanımı ile rakiplerden farklı bir yerde duruyoruz.
Kalite ve konfordan asla feragat etmeden uygun fiyat koşulları sağlamaya çalışıyoruz” diyor. Son olarak sektörde güçlü bir markanın eksikliği olduğuna dikkat çeken Argın, yola çıkmalarının nedenlerinde birinin de sektörde güçlü bir marka olup, herkesin güveneceği bir adres olmak olduğunu söylüyor.
SATIŞ SONRASI DESTEK VAR
Bu pazarda müşterilerin yoğunlukla şikayet ettiği konularından başında gelen durum ise özellikle online ve market kanalından alım yaptıklarında sorunlarını çözecek bir muhatap bulamıyorlar.
Vargın Sandalye, satış sonrası destek süreçlerini daha etkin şekilde sunarak her müşterinin sorununu kaynağında çözüyor.
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