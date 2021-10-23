Bütün insanlığı derinden sarsan pandemi farklı pazarlar ve ürün gruplarında beklenmedik et­kiler yarattı. Pandemi döneminde buluşmalar parklara ve bahçelere yani açık alanlara kayınca katlanabilir ürünlere talep arttı.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

Vargın San­dalye, bu ihtiyacı görerek bu süreçte katlanabilir oturma grupları ve masalara üretme­ye başladı.

Vargın Sandalye Sözcüsü Volkan Argın, “Yıllar boyu elde ettiğimiz mühen­dislik deneyimi ile farklılık ya­ratan tasarım çizgimizi birleş­tirerek her kesimden insanın keyifle kullanacağı ürünler üretiyoruz” diyor.

Pandemi dönemi Vargın Sandalye’nin büyümesine ivme kattığı bir dönem oldu. Pandeminin başlangıç dönemindeki durgunluk haricinde beklentileri­ne yakın bir büyüme ile kapatan şirket, 2020’nin aksine 2021’de ise beklentilerin üzerinde büyü­yor.

2021 yılında üç kat büyüme hedeflediklerini söyleyen Volkan Argın, özellikle pazarın pande- mi sonrasında 4-5 kat büyümesinin bu hedeflere pozitif olarak katkı sağladığını belirtiyor.

Üretim planlama konusunda esnek bir yapıya olan şir­ket, toptan ve perakende müşterilerinin talep­leri doğrultusunda kapasitesinde değişiklikler yapabiliyor.

İÇ PAZARDA DA BÜYÜYOR

Vargın Sandalye, iç pazarın yanı sıra ihra­catta da büyüme hedefliyor. İhracata yeni başla­dıkları için henüz istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Argın, “Gündemde yeni bir durum olduğu için şu anda istediğimiz seviye değil.

Fakat ihracat, özellikle üzerinde mesai harcadığımız ve 2021 yı­lında yaratacağımız etkiyle ciro­da yerli pazardan daha fazla pay alacak bir kanal olacaktır” diyor.

Orta Avrupa ve Körfez ülkelerine ihracat yapmaya başlayan şirket, gelecek dönemde Kuzey Avrupa, Rusya Bölgesi ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde büyümeyi hedefliyor.

Özelikle katlanır sandalye sektöründe in­sanlar, kurda yaşanan dalgalanmalarla fiyatları artan ithal ürünler ile yerli üretim, kalitesiz tak­lit ürünler arasında sıkışmış durumda.

Şirket, bu noktada sektörde farklılaşa­rak ürünlerini yüksek kaliteli ve uygun koşullarda sunma­yı hedefliyor. Müşterilerin geçmişte yaşadığı sıkıntıları çözmeye odaklandıklarını be­lirten Argın, “Dayanıklı modeli, ergonomik yapısı ve kolay kullanımı ile rakiplerden farklı bir yerde duruyoruz.

Kalite ve konfordan asla fe­ragat etmeden uygun fiyat koşulları sağlamaya çalı­şıyoruz” diyor. Son olarak sektörde güçlü bir markanın eksikliği olduğuna dikkat çeken Argın, yola çıkma­larının nedenlerinde birinin de sektörde güçlü bir marka olup, herkesin güveneceği bir adres olmak oldu­ğunu söylüyor.

SATIŞ SONRASI DESTEK VAR

Bu pazarda müşterilerin yoğunlukla şikayet ettiği konularından başında gelen durum ise özellikle online ve market kanalından alım yaptıklarında sorunlarını çözecek bir muhatap bulamıyorlar.

Vargın Sandalye, satış sonrası destek süreçlerini daha etkin şekilde sunarak her müşterinin sorununu kaynağında çözüyor.