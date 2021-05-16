Pandemi döneminde satış hacimlerini hedeflerinin ötesinde artırmayı başaran online pazaryerleri, yeni yatırımlarla bu ivmeyi sürdürmeyi planlıyor. Şirketler, istihdam, dijital altyapı, lojistik, depolama, yeni yurtdışı pazarlar gibi pek çok alanda yatırım yapmaya hazırlanıyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Daha önce hiç internetten alışveriş yapmamış ve e-ticaret ile pandemi döneminde, nispeten mecburiyetten tanışmış olan insanların e-ticaretin faydalarını, rahatlığını görmeye başlaması önemli bir dönüm noktası oldu.

Tüketici dakikalar içerisinde onlarca faklı ürünü karşılaştırma imkanı bulabiliyor, istediği ürünü yaşam alanına, evine rahatlıkla getirebiliyor. Beğenmediği zaman yine kolaylıkla iadesini yapabiliyor. Dolayısıyla tüketici eğilimleri dikkate alındığında pandeminin e-ticaret sektörü üzerindeki etkisinin kalıcı olacağını ve pazarı büyütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) son verilerine göre, pandeminin vurduğu 2020 yılında e-ticaret sektör bir rekora imza atarak yüzde 85 büyüme kaydetti ve 250 milyar liralık bir pazar hacmine ulaştı. 2021 yılında ise e-ticaret sektörünün yılsonunu 400 milyar lira hacimle kapatacağı öngörülüyor.

İşte bu noktada en dikkat çekici büyüme alanlarından biri de online pazaryerleri oldu. Satış hacimleri oldukça artan pazaryerleri, Türkiye ve yurtdışında yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

KAYITLI SATICI SAYISI ARTIYOR

Pandeminin ve dijitalleşmeye yapılan yatırımların artmasının da etkisiyle n11. com’da pazaryerinde kayıtlı satıcı sayısı 200 binin üzerine çıktı. Bu süreçte platform üzerinden alışveriş yapan toplam kişi sayısında ciddi bir artış olurken, ilk defa alışveriş yapan kişilerin sayısında da yüzde 80’e varan artış gerçekleşti. Platforma kayıtlı üye sayısı ise 23 milyona ulaştı.

E-ihracat iş modeliyle, iş ortaklarına iki farklı modelde dünyaya açılma fırsatı sunduklarını söyleyen n11.com Strateji Direktörü Ali İlçi, “Pazaryeri ile e-ihracat modelimizde iş ortaklarımızın ürünlerini Rusya’nın önde gelen pazaryerinde sergiliyor ve satışını gerçekleştiriyoruz” diyor.

Direkt e-ihracat modelinde ise iş ortaklarının Azerbaycan ve KKTC’deki müşterilerden sipariş almasını ve ürün gönderimi gerçekleştirmesini sağladıklarını anlatan İlçi, “Önümüzdeki dönemde Türkiye nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Avrupa Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Körfez Bölgesi de e-ihracat alanında yakın takip ettiğimiz pazarlar arasında bulunuyor” diye konuşuyor.

YURTDIŞINDA BÜYÜME STRATEJİSİ

Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformu olan Armut da 2020 yılında büyümeye devam etti. İş hacmini yüzde 104, net gelirini yüzde 54 büyüterek 2020’yi kapatan Armut,

5 milyon müşteriye ve 670 bin hizmet verene ulaştı. Tadilat, nakliye, temizlik, tamirat ve organizasyon gibi birçok ana kategori ve alt hizmet başlıklarında hizmet vererek yılda 3,5 milyonun üzerinde talep alan platform, ekibini yüzde 30 büyüterek sekiz farklı milletten 100’ü aşkın çalışana istihdam sağlıyor.

Yurtdışında hizmet verdikleri HomeRun markası ile Avrupa ve Ortadoğu’da sektörde liderlik hedeflediklerini söyleyen Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, “2021’de de Avrupa’da yeni ülkelere girmeye devam edeceğiz” diyor.

HEM YEREL HEM KÜRESEL

Modanisa, çoğunluğu kadın girişimcilerden oluşan bine yakın markayı dünyaya taşıyan bir platform. Beş kıtada 140 ülkeye ihracat gerçekleştiren Modanisa’nın cirosunun yaklaşık yüzde 80’i yurtdışına yaptığı e-ihracattan geliyor.

Türkiye’deki birçok küçük, orta ve büyük ölçekli üreticilerin dünyaya açılan kapısı olduklarını ifade eden Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, “Bu şirketleri dünyanın dört bir yanındaki müşteriyle buluşturduk. Bunu şimdiye kadar Türkiye’deki depomuzdan yaptık.

Artık o kadar büyüdük ki,tedarikçilerimize daha iyi hizmet için dünyanın dört bir yanında yerel operasyonlar da kurmamız gerekiyor. Bu yıl yapmayı düşündüğümüz yatırımlarla hem lojistik altyapımızı güçlendireceğiz, hem de tedarikçilerimize bu alanlarda daha fazla akıllı çözüm sağlayacağız” şeklinde konuşuyor.

KOBİ SAYISINI ARTIRACAK

GittiGidiyor, yüzde 40 büyüme hedefiyle girdiği 2020 yılını, e-ticarete yönelimin de artmasıyla yüzde 50 büyümeyle tamamladı. Kayıtlı kullanıcı sayısı 33 milyona, sayfa görüntülenme sayısı ise 6 milyara ulaştı. 2019’da 100 bin olan ve son 3-4 yıldır bu civarda seyreden toplam satıcı sayısı 2020’de 117 bine yükseldi. Mobil uygulama toplam indirilme sayısı da bu dönemde yüzde 67 artarak 20 milyon oldu.

Çalışan sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak 300’e ulaştı. 22 milyona ulaşan ürün envanterinin daha da genişletmeye odaklandıklarını söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “KOBİ’lerimizin platformumuz üzerinden işini sürdürmesini ve binlercesinin GittiGidiyor aracılığıyla e-ticarete başlayıp dijital ekosisteme dahil olmasını sağladık.

Bugün itibarı ile yaklaşık 2 bin satıcımız on binlerce ürünü GittiGidiyor’da listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yapabiliyor. 2021’de bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz” diyor.

TİCARİ UNVANA GEREK YOK

E-ticaret, yalnızca tüzel kişiliği olan şirketler ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmiyor, ticari ünvanı olmayan gerçek kişilerin de bu alanda faaliyet yürütmesine olanak tanıyor. Özellikle ‘Influencer’ olarak tarif edilen sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip kişilerin yaptığı satışların da hacmi hızla büyüyor.

Bunun yanı sıra el emeğini internet ortamında değerlendiren ev hanımlarının da e-ticarete eğilim hızının arttığı görülüyor. Yani, tüzel kişi olmayanlara da açık e-ticarette, bu kapsamda olanları kayıt altına alma yönünde bir adım atıldı.

7256 Sayılı Kanun ile evde üretilen malların internet üzerinden satışının kayıt altına alınması ve az da olsa bir vergi geliri elde etmek amacıyla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren şartları sağlayanlar için internet üzerinden satışlara vergi muafiyeti getirildi. Bu noktada hedef, bir taraftan gerçek kişilere yönelik kaydı oluşturmak, bunu yaparken de vergisel teşvik sistemini kullanmak.

Yapılan düzenlemeye göre, şartları sağlayan mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden bankalar tarafından yüzde 4, bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2 vergi kesintisi yapılacak ve bu kişilerin başkaca bir vergisel yükümlülüğü bulunmayacak.

Ancak bu muafiyetten ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet vb. elektronik ortamlar üzerinden satanlar faydalanabilecek. Bunun için girişimcilerin ikametgah bölgesindeki vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alması gerekiyor. Muafiyet şartlarından bir diğeri de 2021 yılının tamamında elde edilen gelirin 240 bin TL’yi aşmaması olarak belirlendi.

E-TİCARETTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

E- ticaret sitesi ara yüzü

Arama motoru optimizasyonu (SEO)

Güvenlik

Özgünlük ve orijinallik

Reklam ve pazarlama

Sosyal medya

Altyapı yetersizliği

Ürün yönetiminde plansızlık

Nakit eksikliği

Satın alma yöntemlerinde zorluk

Müşteri ilişkilerine önem vermemek

ADIM ADIM E-TİCARET

Ürünlerin belirlenmesi ve maliyetleri

Şirket kurulumu

E- ticaret sitesi sitesi kurulumu kurulumu

Domain ve hosting hizmetleri

Ödeme yöntemleri

Kargo hizmetleri

Yazılım desteği

Dijital pazarlama

Sosyal medya

Mobil uygulama

Online pazaryerleri

ONLINE SATIŞ MECRALARI

1- Web siteleri

Doğrudan satış yapmak veya ürün farkındalığı oluşturmak için kullanılabilir. Bu satış kanalı, dijital pazarlama ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) gibi uygulamalar gerektirir. Bu kanalda içerik stratejisi geliştirme önemlidir.

2- Online pazaryerleri

Yurtdışı ve yurtiçi B2B, B2C, C2C pazarlarıdır. Yerel veya uluslararası pazaryerlerinde ücret politikaları daha esnektir. İade ve iptal gibi çeşitli konulardaki anlaşmazlıklarda mağazanın çözüm sunması beklenir.

3- Sosyal medya

Tüketici markasının tanınmasını sağlar. Hedef pazarlara odaklanan bu satış kanalı, imaj ve marka oluşturmaya imkanı verir.

KULLANICI SAYISI YÜKSELİŞTE

Sahibinden.com, geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren Covid-19 salgını ile kullanıcıların dijitale yönelen ilgisine yanıt vermek için yeni ürün ve hizmetler geliştirdi. Online hizmetlere artan bu ilgi, sahibinden.com’un trafiğine de yansıdı ve geçtiğimiz yıl haziran ayında, 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret ve 15,2 milyar sayfa gösterimi elde etti. Kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 arttı.

2021’de, kullanıcı deneyimini daha ileriyi taşımak adına büyük veri, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ temelli yenilikçi ürün ve servisler geliştirmeyi planladıklarını söyleyen Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, “2021’de test ve kalite yönetimine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Ayrıca tüm bu projeleri hayata geçirmek için gerekli insan kaynağını zenginleştirmek için 2021’de 100’den fazla uzmanı istihdam etmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.