Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden aromaterapi markası Dionesse, 90 çeşit ürünü tüketicilerle buluşturuyor. Özellikle 24 ayar kozmetik altın kullanılan başta ‘altın sabun’ ürünlerine Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep aldıklarını ifade eden Dionesse Kurucusu Serdar Karakayiş, “Pandemi ile birlikte iç pazarda e-ticaret hacmimiz hızla arttığı gibi ürünlerimiz dış pazarda daha büyük bir ilgi gördü” diyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Sağlıklı yaşam trendine bağlı olarak gelişen sektörler var. Aromaterapi de bunlardan biri. Tüketicilerin doğal ürünlere kayışı, aromaterapi alanını da büyütüyor. Bu sektörde faaliyet gösteren markaların sayısı da her geçen gün artıyor.

Aromaterapi Uzmanı Serdar Karakayiş tarafından yaratılan Dionesse de sektöre giriş yapan markalardan. 90 çeşit ürününü ağırlıklı olarak kendi e-ticaret platformu üzerinden satıyor.

Öte yandan Nişantaşı, Bağdat Caddesi lokasyonlarında ve A Plus AVM’ler deki bazı satış noktalarının yanı sıra İstanbul’daki bir kaç seçkin eczanede de satışa sunduklarını beliren Serdar Karakayiş, “Türkiye’nin en iyi uyku ve tekstil markalarından birine sabun üretmeye başlayarak hızla ilgi odağı olduk.

Kasım 2020’de yaptığımız bir distribütörlük anlaşması ile Avrupa’da beş noktada satış mağazası ve tüm Avrupa e-ticaret satışımız için Almanya merkezli bir şirketle anlaştık” diyor.

HAMMADDEYİ İSVİÇRE’DEN ALIYOR

25 Nisan 2020‘de doğal kozmetik ürünleri üretim tesisini faaliyete geçirdiklerini belirten Serdar Karakayiş, günde 100 bin adet ürün üretim gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Karakayiş, “İsviçreli partnerimiz ile doğal kozmetik hammaddeleri ve bitmiş ürün formülü noktasında ortak çalışıyoruz.

İsviçre’nin en büyük kozmetik hammadde markası ile formülasyon ve hammadde tedarik anlaşması yaptık. Kaliteli ve doğal hammaddeler kullanarak standartları yüksek ev ve banyo kozmetik ürünleri üretmek için yoğun AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda İsviçre’nin ünlü bir hammadde üreticisi ile hammadde ve formülasyon noktasında ortak çalışmalar yapıyoruz” diye ekliyor.

YÜZDE 80 İHRACAT

Şirket üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. Özellikle 24 ayar kozmetik altın kullanılan başta ‘altın sabun’ ürünlerine Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep aldıklarını ifade eden Karakayiş, şunları anlatıyor: “2019 sonlarında markamızı ve hedeflerini kurgularken iç pazarda A plus sabun ve kozmetik ürün yapan marka boşluğuna talip olduk. Pandemi ile birlikte e-ticaret hacmimiz hızla arttığı gibi ürünlerimiz dış pazarda daha büyük bir ilgi gördü.

2019’dan bugüne kadar ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, İran, Kuveyt, Katar, BAE, Rusya olmak üzere 100 bin adetin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdik. 2021 yılının kalan döneminde bu rakamı ikiye katlayıp 2022 de 1 milyon adet ürün ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

AROMATERAPİ ETKİSİ

Koruyucu bir hekimlik sistemi ve yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olan aromaterapi, bitkilerin, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum, sap, kök gibi farklı yerlerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen uçucu ve sabit yağlar aracılığıyla bütünsel dengeyi amaçlıyor.

Aromaterapinin, vücut ve zihni uyarmak yoluyla kişinin kendi kendini desteklemesi ve iyileşmesinin hızlanmasını sağladığını da söyleyen Karakayiş, “Beş duyu organı içerisinde koku alma duyusu ve dolayısıyla da kokular bilinçaltımızı harekete geçiren tek uyarıcı.

Aromaterapiden amaçlanan şey, ruh-beden-zihin dengesi ile normal şartlar altında hastalık nedenlerini uçucu yağların bilinçaltına yaptığı etkiyle hafifletmek” diyor.