Kadın girişimci Çevrem Campbell’in kurduğu dijital platform Akıllı Baykuş, farklı alanlarda hizmet verenlerle hizmeti satın almak isteyenleri buluşturuyor. Platformla sosyal sorumluluk projeleri de yapmak mümkün.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Tekno startuplar girişimci kadınların çok az varlık gösterdiği alanlardan biri olsa da, son dönemde başarılı örnekler giderek artıyor. Kadın girişimci Çevrem Campbell’in 2018 yılında kurduğu Akıllı Baykuş platformu tekno startup girişimlerinin en güzel örneklerinden biri.

Platform sanat, spor, müzik, dans, gastronomi, sağlık, moda, yabancı dil, felsefe vs gibi ilgi alanlarında hizmet verenleri, hizmet alanları, bu alanlardaki projelere ve yeteneklere destek olmak isteyenleri tek çatı altında buluşturuyor.

Aynı hobileri paylaşanları da bir araya getiren Akıllı Baykuş’ta yaşadığınız semtte bir basketbol ya da yürüyüş grubu oluşturmanız mümkün. Grubunuzu halka açık yaparak sizinle aynı semtte yaşayıp basketbol oynamak isteyen diğer arkadaşlarla tanışabilirsiniz.

Akıllı Baykuş sayesinde sosyal sorumluluk projeleri düzenleyebilir, çeşitli derneklere bağışta bulunabilirsiniz. Akıllı Baykuş, insana dokunan, hizmetlerini satabileceği bir alan yaratan, sosyalleşmesine katkı sunan ve toplumsal faydaya aracılık ediyor.

Robert Kolej’in ardından İstanbul Üniversitesi İktisat bölümüne giren Çevrem Campbell, eğitimine burada devam etmeyip beş yıl boyunca tekstil üretimi yapan aile şirketinde çalışıp bir yandan da müzik ve dans etkinlikleri düzenlemiştir. 20’li yaşlarının başındayken düzenlediği 20 bin kişilik bir müzik festivali bunlardan biri.

2002 yılında etkinlik yönetimi okumak için Londra’ya giden Çevrem Campbell, bölümünü işletmeye çevirip London Metropolitan Üniversitesi’nden mezun oldu ve yüksek lisansını tamamlamak için Cass Business School’a girdi. Akademik alanda ilerlemeyi düşünürken alanındaki en iyi yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley’den teklif alan Campbell finans sektöründe 8 yıl çalıştı.

Finansal analist, proje yöneticisi ve iş geliştirme müdürü olarak yatırım bankalarının ve diğer finansal kuruluşların farklı bölümlerinde görev alan Campbell 2014’ün sonunda işten ayrılıp danışmanlık şirketi kurmaya karar verdi ve bu fikir Akıllı Baykuş’a dönüştü. 2018 yılında Akıllı Baykuş’u kuran Campbell Londra’da yaşıyor.

Akıllı Baykuş nedir?

Akıllı Baykuş bir tekno startup. Platform Mayıs 2021’de bir yıllık geliştirme aşamasından sonra yeni ve sıra dışı bir teknolojik altyapıyla tekrardan yayına alındı. Akıllı Baykuş üç temel bölümden oluşuyor:

1. PLATFORM: Platform, hizmet/eğitim almak isteyen kullanıcılarla hizmet/eğitim vermek isteyen eğitmenleri buluşturan ancak buna ek olarak birçok farklı fonksiyonu da olan, çoklu fayda sistemi olarak özetlenebilecek orijinal bir oluşum. Akıllı Baykuş Platform’da üç farklı hizmet modülü bulunuyor. Bunlardan ilki Hizmetler Modülü; Online/fiziki/mobil olarak bireysel ya da grup hizmeti alabileceğiniz/verebileceğiniz bir yapı.

Örneğin piyano öğretmenisiniz, ders vermek ya da dinletilerde çalmak istiyorsunuz. Akıllı Baykuş’ta hizmet veren hesabı oluşturup, bu alanda hizmet almak isteyenlerin lokasyon bazlı ya da online kolayca size ulaşmasını ve rezervasyon yapmasını sağlıyorsunuz. Kendinizle ilgili sertifika, diploma vs gibi bilgileri de platformda paylaşabilirsiniz.

Piyano derslerinizi ister kendi yerinizde ister öğrencinizin yerinde verebilirsiniz. Sanat, spor, psikoloji, astronomi, sağlık vb. ihtiyaç duyabileceğiniz belki de her alanda derslerinizi veya seanslarınızı dilerseniz online da verebilirsiniz.

Kendinize bir hizmet veren hesabı oluşturuyorsunuz. Sonrasında hesabınıza hizmetlerinizi ve bilgilerinizi ekliyorsunuz. Artık hazırsınız. Size, hizmetlerinizi satın almak isteyenler bundan sonra kolayca ulaşabilecek; hizmetlerinizi, arkadaşlarına platform aracılığıyla tavsiye edebilecek, ödeme yapıp, hizmet sonrası değerlendirebilecek.

Her hizmet verenin aynı zamanda genel hesabı da var. Siz de dilerseniz genel hesabınız aracılığıyla başka hizmet verenlerden hizmet satın alabilir, hoşunuza giden hesapları takip edebilirsiniz. Üyelik ücretsiz. Sadece platform üzerinden hizmet sattığınız zaman platformun devamlılığı ve sizlere en iyi servisi verebilmek ve reklamınızı yapabilmek için ufak bir komisyon alınıyor.

İkinci modül ise, Geliri Bağışlanan Hizmetler Modülü; hizmet modülündeki gibi yalnız satılan hizmetten elde ettiğiniz gelirin yüzde 1 ‘i yüzde 100’ü arasındaki bir bölümünü, kar amaçsız bir kuruluşa ya da projeye bağışlayabiliyorsunuz.

2. KURUMSAL AKADEMİ: Çalışanlarının gelişimine önem veren kurumlar için kurduğumuz Akıllı Baykuş Kurumsal Akademi, alanında başarılı ve tecrübeli yaklaşık 500 hocamıza ev sahipliği yapıyor. Bitiminde üniversite sertifikası ya da YÖK onaylı sertifika edinebileceğiniz eğitimlerimiz de bulunmakta. Online eğitimlerimiz olduğu gibi alanında profesyonel olan eğitmenlerimizi kurumlara konuşmacı olarak da gönderebiliyoruz.

3. PRODÜKSİYON: Profesyonel ekipmanlar, yönetmenler ve kameramanlarımızın bulunduğu stüdyomuzda hibrit etkinlikler verebilir, online kongre ve webinar yayını yaptırabilir, kendi tanıtım videolarınızı çektirebilir, kamera ya da fotoğraf makinesi gerektiren her alanda hizmet alabilirsiniz. Greenbox teknolojisine de sahip olduğumuz için üretebileceğimiz işler hayal gücünüzle sınırlı.

Neler yaptılar?

Akıllı Baykuş’un kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği ses getiren etkinliklerden bazıları şunlar: