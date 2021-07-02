Girişimci Beyza Arman takı tutkusunu işe dönüştürdü. Peracas markasını yarattı ve bugün, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. Üç yılda dünyanın önde gelen mağazalarında yer almayı başaran marka, Türkiye’de ise Beymen Zorlu Center, Midnight Express Bebek mağazası, 74 Escape Maça Kızı gibi mağazalarda tüketicilerle buluşuyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Bazı girişimcilerin öyküsü çocukluk yıllarına dayanıyor. Girişimci Beyza Arman’ın öyküsü de bunlardan biri. Küçükken takılara meraklı olan Beyza Arman, babaannesinin evine her gidişinde onun mücevher kutusunu karıştırıyor. Babaannesinden aile yadigarları küpe ve yüzüklerin hikayelerini dinlemeyi de çok seviyor.

El işçiliğine ve beraberindeki özel parçalara da hep ilgi duyuyor. Zaman içinde kendisini yansıtan bir şey üretmek ve bunu insanlarla paylaşmak istiyor. Böylece de markalaşma yolculuğu başlıyor. “Bir iz bırakmakta istedim” diyen Beyza Arman üç yıl önce İtalya’da, hayalindeki formlara hayat veriyor ve Peracas doğuyor.

Arman, bu süreci şöyle anlatıyor: “Milano seyahatinde işçiliğini beğendiğim bir atölye buldum ve kendime birkaç parça takı yaptırdım. Yaptırdığım bu takılar oldukça beğeni topladı. Kendim için severek ürettiğim tasarımları işim haline getirmek istedim ve sonunda Peracas ortaya çıktı.

Öncesinde Beymen ve Demsa’da satın alma departmanında buyer olarak çalıştığım için nasıl bir ürünü kime satmak istediğimi, hangi kanaldan ilerlemek istediğimi biliyordum. Yol haritamı, marka stratejimi de bu tecrübelerime ve deneyimlerime göre belirledim.”

Bugün üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Peracas, üç yılda dünyanın önde gelen mağazalarında yer almayı başarmış durumda. Moda Operandi, Ounass, Tsum, Luisa Via Roma, Archipel, Archives, Ikram, Labelhood, Vasquiat bunlar arasında yer alıyor. Marka Türkiye’de ise Beymen Zorlu Center, Midnight Express Bebek mağazası, 74 Escape Maça Kızı gibi mağazalarla çalışıyor.

BİN PARÇALIK ÜRETİM

Peracas’ın küpe ağırlıklı koleksiyonlarınde kolye, yüzük, bileklikler, iğneler, taç ve chokerlar bulunuyor. Geçen yıl pandemi süresince 1000 parçalık üretim yapan şirket, yılda 2 ila 3 arasında yeni koleksiyon çıkarıyor. ‘Carryover’ yani her sezon ürettiği ve markanın DNA’sını yansıtan üzüm formunun çeşitli yorumları her sezon koleksiyonda bulunuyor.

Bunların haricinde, yaz ve kış sezonlarında ürünlerin farklı yorumları koleksiyona ekleniyor. Üç yıllık bir marka oldukları için ürün çeşitliliğini agresif bir şekilde arttırma taraftarı olmadığını söyleyen Beyza Arman, “Marka kimliğinin oturması bence önemli.

Bu sebeple markanın karakterini anlatan, az ama öz sayıda tasarımlara odaklanıp, sonrasında koleksiyona çeşitli varyasyonlar katarak ilerliyorum” diyor.

MAĞAZALAŞMAYI PLANLAMIYOR

Markanın yurtiçi ve yurtdışındaki perakende zincirleri ve çeşitli butiklerde satışı mevcut. Ayrıca çeşitli dijital platformlarda ve online site www.peracas.com’dan da satışı yapılıyor.

Yakın gelecekte mağazalaşmak gibi bir planları olmadığını dile getiren Beyza Arman, şunları anlatıyor: “Nihai hedefim mağazacılıkta ilerlemek değil, Peracas’ ı bir dünya markası yapmak, global olarak tanınır kılmak.

Bu sebeple odağım, mağaza açmak ve bu odakta sayı belirlemekten ziyade, daha çok farklı ülkelerde satış yapmak ve online platforma PR beraberinde yatırım yapmak.”

Dijitalleşmenin hızla geliştiğini ve pandemiden önce de satış kanallarının daha çok dijital ortama kaydığını da söyleyen Beyza Arman, “Online satışlarımızda yurtiçi ve özellikle yurtdışı olmak üzere ciddi bir artış söz konusu. Öncelikli hedefim Pera-cas’ı dünyanın çeşitli önde gelen mağazalarında ve onların online platformlarında konumlandırmak. Bunu da kısa sürede kısmen başardık ve hedefimiz yeni lokasyonlar eklemeye devam etmek” diyor.

YURTDIŞI AÇILIMI

Marka kuruluşundan bu yana ihracat yapıyor. İlk satışlarını Rusya’nın en büyük zinciri olarak gösterilen Tsum’a yaparak başladıklarını ifade eden Beyza Arman, “Milano’da taksi beklerken yanımdaki iki kız, taktığım Peracas küpelerimi sordu ve kesinlikle mağazalarında konumlandırmak istediklerini söylediler.

Henüz ilk kataloğu-mu oluşturmuştum ve online sitemiz hazır bile değildi, yapım aşamasındaydı. O anda ilgileri çok hoşuma gitse de oldukça şaşırmıştım. Taksi sırasındaki bu tanışma, sonrasında profesyonel ortamda devam etti ve yüklü bir sipariş istediler.

Peracas’ın ilk rüzgarı arkasına alıp ilerlemesi ve dönüm noktası olarak Tsum’u gösterebilirim. Sonrasında ABD, İtalya, Kanada, Arap Emirlikleri ve Çin gibi çeşitli ülkelerde satışımız devam etti” diye ekliyor.

İkinci yılında ise Türkiye’de satış yapmaya başladıklarını belirten Beyza Arman, şöyle devam ediyor: “Türkiye’deki mağazalar genellikle konsinye satın alım yapmak istiyor.

Küçük markalar ve yeni üretim yapmaya başlayanlar için bu durum aslına bakarsanız oldukça riskli. Ülkemizde başka yabancı ülkelerin butik sayılabilen markalarının satın alımı yapılırken, yerli üreticiyi firmaların daha çok desteklemesi gerektiğini düşünüyorum.

Maalesef yurtdışında isim yaptığınız zaman ülkemizde daha değerli olabiliyorsunuz, fakat zamanla bu algının modernleşerek kırılacağına inanıyorum.”

YÜZDE 80 İHRACAT

Peracas üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. Pandemi ile birlikte ihracat yaptıkları ülkelerde değişim yaşadıklarını söyleten Beyza Arman, şöyle devam ediyor: “Birçok ülke ve beraberinde güçlü perakende isimleri ekonomik olarak zor zamanlar yaşıyor.

Satış kanallarımızı eskiden ABD, Rusya ve Avrupa’daki mağazalar domine ederken şimdiki en büyük ve güçlü satış pazarımız Arap Emirlikleri ve Çin. Müthiş bir potansiyel var. Popülasyon ve ekonomi tabii ki buna etken, fakat lüks tüketimi bu iki coğrafyada özellikle artışta ve daha da artması bekleniyor.

Şu an da Çin ve tüm Arap bölgesinde kuvvetli ortaklıkların zeminini kuruyoruz.” Marka A, A+ olarak nitelendirilen kesime hitap ediyor. Ancak daha çok kişiye ulaşabilmek için koleksiyonlarına daha ulaşılabilir fiyatlarda ürünler ekliyor.

Ürünlerinin pek çok yerli ve yabancı ünlü isimin de tercihi olduğunu belirten Beyza Arman, “Olivia Palermo, Margherita Mis-soni, Burcu Biricik, Hadise, Aslı Enver, Elif Dürüst, Ayşe Boyner, Benedetta Porcaroli, Carolina Santo Domingo, Mathile Ollivier, Jessica Kahawaty bazı isimlerden” diyor.

YENİ ALANLARA GİRECEK

“Online platformda daha da büyümek ve internet kanallarımızı olabildiğince geliştirmek öncelikli hedeflerim arasında yer alıyor. Ayrıca Peracas’ı life style bir marka olarak, global alanda hedeflediğim tüm mağazalarda konumlandırmak isterim.

Takı haricinde Peracas’la ev dekor ve kıyafet alanlarında da büyüme göstereceğimizi düşünüyorum. Bunun haricinde en büyük hayallerimden biri, gastronom olan erkek kardeşim Onur’la Peracas markası altında veya markaya bağlı bir yer açmak ve menüyü onun hazırlaması.

Kopenhag’da bulunan Michelin yıldızlı Relae’ gibi bir sürü harika yerde çalıştı, bence çok yetenekli. İlerde birlikte de kesinlikle bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum.”