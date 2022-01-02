Türkiye’nin geleneksel lezzeti lavaşı dünyaya açma hedefiyle yolda çıkan Tandoor Yönetim Kurulu Başkanı Mert Ulupınar, bugün markasıyla 25 ülkeye ihracat yapıyor. Ulupınar, 2022’de ihracatı artırarak 40 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’nin geleneksel ürünleri arasında yer alan lavaşı markalaştırma hedefiyle yola çı­kan Mert Ulupınar, sekiz yıl önce Tandoor markasının temellerini attı.

Her sene yapılan yatırımlar sayesinde 25 ülkeye ihracat yapma­ya başlayan marka, yıllık 90 milyon adet lavaş üretiyor. Tandoor Yönetim Kurulu Başkanı Mert Ulupınar, markanın kuruluş hikayesini şu şekilde anlatıyor: “Babam gıda makineleri konusunda üretim, ithalat ve ihracat yapan bir iş adamı, dolayısıyla 1994’ten beri babam vesilesiyle Türkiye’deki bütün gıda fabrikaları­nı kuruluşundan işleyişine kadar gezip dene-yimleme şansım oldu.

Henüz çocukken dahil olduğum bu iş hayatı süreciyle üniversitede okurken bir çiğköfte dükkanı açtım. Hem çalışıp hem okuyordum. Bu dönemde çiğköfte işindeyken ülkemizdeki lavaş üretimi eksikliği­ni gördüm, üniversiteyi bıraktım ve babamdan makine alarak lavaş üretmeye başladım.”

Yıllık 90 milyon adet lavaş üretim kapasi­tesi bulunan şirket, 2022 yılında kapasitesini yüzde 30 arttırmayı hedefliyor. Ulupınar, “Bu hedefimiz için makine yatırımımızı bu yıldan yapmaya başlamıştık, 2022 yılında hedefimi­ze başarıyla ulaşacağımıza inanıyoruz” diyor. 2021 yılını 22 milyon TL ciroyla kapatan şirketin 2022 yılı hedefi ise ihracatı çok daha fazla genişleterek 40 milyon TL ciroya ulaşmak.

HEDEF UZAKDOĞU

Şirket cirosunun yüzde 80’ini 25 ülkeye ihraç ediyor. 2022 yılında da ihracatta büyü­me hedefi yüzde 30. Tüm dünyada özellikle Avrupa’da marketler ve toptancılar aracılı­ğıyla ev dışı tüketim alanlarında markanın ürünleri yaygın şekilde kullanılıyor.

Ulupınar, “Özellikle oteller, restoranlar, menüsünde döner ve dürüm gibi lavaşın kullanıldığı tüm işyerleri bizim pazarımız” diye konuşuyor. Şirket, 2022’de Uzakdoğu tarafına yönelmeyi Uzakdoğu’daki pazarı genişletmeyi planlıyor.

Ürün çeşitlerini pazar trendleri doğrultu­sunda geliştiren şirket, klasik lavaşın yanında glutensiz, düşük yağlı gibi ürünler üretiyor. Şirket, ayrıca işletmelerin ve tüketicinin haya­tını kolaylaştıracak ürün geliştirmeleri de yap­tı.

Bu ürünler arasında olan pizza ve lahmacun tabanlarının dünyada rağbet gördüğünü söyleyen Ulupınar, “Pizza tabanımızın da yine glütensiz seçeneğini de ürettik. Mısır lavaşı ve mısır tacosu hedefliyoruz, bu global ürünler Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. Hedefi­miz Türkiye’nin ithal olarak aldığı bu global ürünlerin en iyi kalitede üreticisi olmak” diyor.

TANDOOR NE DEMEK?

“Tan ateş, door kapı demek ve tüm dünya dillerinde tandoor tandır demek. Lavaşın geleneksel adı tüm dünya dillerinde ‘tandoor’dur. Bu nedenle marka adımızı Tandoor yaptık. Kuruluş amacımız tüm dünyaya lavaşımızı pazarlamaktı. Biz de kurulduğumuzdan beri hedefimize odaklandık ve buna yatırım yaptık.”