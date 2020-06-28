Temelleri Ahmet Cemil Yıldırım tarafından 2006 yılında Adana’da kurulan ACY İnşaat ve ACY Gayrimenkul firmalarıyla atılan ACY Şirketler Grubu, 2016 yılında merkezini İstanbul’a taşıdı. O yıl ACY Turizm ve ACY Global, 2017 yılında ACY Tarım ve Hayvancılık, 2019 yılında da ACY Filo şirketlerini de bünyesine katarak büyüdü.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Bugün inşaat, gayrimenkul, tarım-hayvancılık, turizm, dış ticaret, tekstil, halı ve filo kiralama sektörlerinde hizmet veren grup, son yıllarda ağırlıklı olarak teknoloji alanında yatırımlara hız verdi. Şirketin bünyesinde pek çok farklı alanda dijital girişimler var.

Bir teknoloji grubu olma yolunda ilerlediklerini belirten ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, son beş yılda 15 milyon dolarlık teknoloji yatırımı yaptıklarını söylüyor.

Bu yıl 100 milyon TL ciro hedeflediklerini de ifade ediyor. Önümüzdeki yıl ise yeni teknolojik proje yatırımlarının katkısıyla yüzde 150’lik ciro artışı beklediklerini anlatıyor.

Yıldırım, “Koronavirüs salgını nedeniyle hizmete girmesini beklettiğimiz girişimlerimizi mayıs ayında devreye alacağız” diyor. ACY Şirketler Grubu, bugüne kadar, turizmde 10 milyon dolar, filo kiralama alanında 1 milyon 750 bin dolar, tarımda 11 milyon TL, global ticaret alanında ise 5 milyon TL yatırım yaptı.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ

ACY Şirketler Grubu turizmden tekstile, plastikten halıya kadar farklı alanlarda teknolojik girişimler hayata geçirmiş durumda. Bunlar arasında, turizm ayağında, VIP transfer hizmetini ulaşılabilir hale getiren WAT ve çevrimiçi otel ve konaklama rezervasyon platformlarından biri olan Hostelshome yer alıyor.

Grup şirketlerinden ACY Global çatısı altında da dört online site bulunuyor. Bunlardan www.turkeymanwear.com ve www.turkeywomanwear.com tekstil sektörünün önde gelen yerli üreticilerini dünya pazarıyla tek bir platform üzerinden bir araya getirerek iş ortaklıkları kurulmasını sağlıyor.

Türkiye’nin en büyük online halı satıcılarından biri olan www.turkeycar-petshop.com ise binlerce antika, dokuma ve özel halıyı bir arada sunuyor. www.plast-turkey.com da, plastik sektöründe faaliyet gösteren imalatçılar ile plastiğe ihtiyaç duyanlar arasında güvenilir bir köprü oluşturmaya çalışıyor.

YENİ ŞİRKET GELİYOR

Öte yandan şirketin gündeminde yeni teknoloji yatırımları var. Son olarak kendi şirketlerinin işe alım süreçleri için tasarlamış oldukları www.shallwework.com, grup bünyesinde 10 bin kişi istihdam edileceğini duyurdu. Bugün 200 kişiye iş imkanı sunan grup ciddi bir istihdam artışı yapacak. Bünyesindeki ACY Turizm ve ACY Global için yeni işe alım gerçekleşecek. 10 bin kişilik işe alımın bu yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor.

Grup, www.shallwework.com’u şirketlerindeki tüm markalarda açık pozisyonlara dair ilanlarını yayınladıkları ve kendi bünyelerinde istihdam edecekleri ekip arkadaşlarına seslerini duyuracakları kurumsal iş ilanı platformu olarak tasarladı.

Birçok sektörün dijital dünya ile artık entegre olması gerektiğini düşündüklerini ve bu yatırıma soyunduklarını söyleyen Ahmet Cemil Yıldırım, diğer bir teknoloji yatırımlarının ise ACY Turizm bünyesinde hayata geçirdikleri online dijital seyahat platformu Shallwego uygulaması olduğunu belirtiyor.

Yıldırım, 15 Mayıs’ta faaliyete geçen uygulamayla ilgili olarak şunları anlatıyor: “Shallwego, 130 ülkede bin 200’den fazla havayolu ile bağlantılı bir yapı ve 1 milyondan fazla otel ile konaklama hizmeti sunuyor. 122 bin 316 adet transfer noktası ve 45 bin 275 adet tur/aktivite paketiyle seyahat sevenlerin uçak bileti, otel/konaklama ve VIP transfer hizmetlerini 3 dakikalık bir sürede organize edebiliyor.”

KURUMSAL HİZMET

Platform, bireysel seyahat ve planlamalar dışında kurumsal olarak da firmaların yurtiçi ve yurtdışı iş seyahatlerini, organizasyon ve konaklamalarını planlama imkanı sunacak. Ahmet Cemil Yıldırım, Shall-wego’yu diğer firmalardan ayıran temelözelliğin işlemleri tek platformda 3 dakika gibi hızlı bir sürede tamamlayabilme imkanı sunması olduğunu dile getiriyor.

Yıldırım, “Dünya genelinde turizmin cirosu 1,2 katrilyon dolar. Shallwego ile bu pastada Türkiye’nin payını artırmayı amaçlıyoruz” diyor. Ahmet Cemil Yıldırım, seyahat fotoğraflarının altında yazan mini notları incelediklerinde ‘shall we go’ yazısını gördüklerini ve domaini kimse tarafından kullanılmayan bu ismi tercih ettiklerini de sözlerine ekliyor.