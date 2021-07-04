Türk firmaların ve startupların yurtdışına açılma sürecinde büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirten Blink TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Direktörü Tolga Bildirici, “Blink UK ile Türk firmaların Türkiye’de üretmeye devam ederken yurtdışı satışlarını, İngiltere’de kuracakları şirket üzerinden yapmalarını ve bununla da hem yurtdışına erişimi hem de ürünlerinin katma değerini artıracak bir yapıya dönüşmelerini hedefliyoruz” diyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’nin ilk özel teknoparkı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark’ın Londra ofisi Blink UK, Türk firmaları dünya pazarına taşıyacak rehber niteliğindeki eğitim programını duyurdu.

3 Haziran’da başlayan programda katılımcılara; İngiltere’de şirket kuruluşundan, yerelleşmeye, tesciller ve teşviklerden, satış sürecinin başlamasına dek firmaların ihtiyacı olan tüm konulara ilişkin ulusal ve uluslararası danışmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Türk firmaların ve startupların yurtdışına açılma sürecinde büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirten Blink TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Direktörü Tolga Bildirici, “Blink UK ile Türk firmaların Türkiye’de üretmeye devam ederken yurtdışı satışlarını, İngiltere’de kuracakları şirket üzerinden yapmalarına ve bununla da hem yurtdışına erişimi hem de ürünlerinin katma değerini artıracak bir yapıya dönüşmelerini hedeflemekteyiz.

Verdiğimiz eğitim programı da firmaların ihtiyacı olan tüm bu süreçler hakkında onlara yol arkadaşı olmamızı sağlayacak” diyor. Bildirici’ye sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Blink TTO hakkında kısa bilgi alabilir miyiz?

Blink, 2016 yılında GOSB Teknopark’ta bulunan teknoloji firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeniden yapılandırılmış yeni nesil teknoloji transfer ofisidir.

Blink, ilk olarak kendi firmalarına destekleyici hizmetler sağlamayı hedeflemiş ardından da hem bünyesi dışındaki teknoloji firmalarına hem de sanayi firmalarına çok farklı hizmetler sunmaya başlamıştır.

Bink TTO; Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini sağlayan tüm süreçleri yönetmekte, sanayinin ihtiyacını analiz ederek katma değer verimliliğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Blink UK fikri nasıl oluştu?

Gerek GOSB Teknopark geçmişimizde gerekse Blink TTO geçmişimizde gördük ki, star-tupların çok önemli 3 sorunu var: Bunlardan ilki Batı Avrupa ülkelerinin firmalarına göre çok daha düşük katma değer sağlamaları, diğeri bazı ülkelerde pazara girişte Türkiye’den olmaları sebebiyle gereğinden büyük bariyerler ve haksız rekabet ile karşılaşmaları ve son olarak da ihracat yapmanın hem zaman hem de maliyet olarak kolay süreçler olmaması.

Biz de öyle bir yapılanma yapmalıydık ki hem firmalar buradaki odaklarını bozmasın hem düşük maliyetli olsun hem de dünyaya açılan önemli bir kapı olsun. Bu üç kriteri yan yana getirdiğinizde sonuç bizi ülke olarak İngiltere’ye çıkardı. Böylece Blink UK başta Türk şirketleri olmak üzere tüm dünyadaki şirketlerin Birleşik Krallık pazarına erişimini en hızlı ve en etkili şekilde sağlamak üzere yola çıkmış oldu.

Ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Blink UK ofisi olarak amacımız, firmalara maksimum faydayı sağlamak. Yani firmaların çok fazla enerji harcamadan en fazla verim alabilecekleri hizmetlerin sağlanması. Maliyet avantajı önemli avantajlardan biri olsa da Blink UK’de verdiğimiz hizmetlerin ana hatlarını; İngiltere’de uçtan uca yapılanma, sanal ofis, temsilcilik ve satış ofisi imkânı, satışa hazırlık ve satış süreçleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sunduğu teşvikler oluşturuyor.

Bununla birlikte ihracat kapasitesini artırmaya yönelik satış danışmanlığı ile İngiltere pazarındaki kültürel farklılıkların önündeki engeli kaldırmak adına yerelleşme danışmanlığı hizmetlerimiz de bulunuyor. Türk firmaların Türkiye’de üretmeye devam ederken yurtdışı satışlarını, İngiltere’de kuracakları şirket üzerinden yapmalarına ve bununla da hem yurtdışına erişimi hem de ürünlerinin katma değerini artıracak bir yapıya dönüşmelerini hedeflemekteyiz.

Blink UK olarak başlıca hizmet alanlarımız; şirket kurulumu, ürün/firma marka tescili, yerel adres telefon, sekreterlik hizmetleriyle birlikte satış, hukuk ve yerelleşme danışmanlığından oluşuyor. Tüm bu hizmetleri alanında uzman bir ekiple yerinde hizmet olarak sunmaktayız. Buradaki amaç, firmayı yurtdışına taşımak değil tam tersine firmaya satışı için elimizden gelen desteği sağlayarak firmanın Ar-Ge’sini ve/veya üretimini Türkiye’de yapmaya devam etmesini sağlamaktır.

Ağırlık verdiğiniz bir sektör var mı?

Programa başlarken ilk hedefimiz, teknoloji firmalarına hizmet vermek idi. Ancak teknoloji alanı dışından da firmaların talep göstermesi ile programımız, çok farklı sektörlerden de başvurular almaya başladı. Gerek ulaşılan firmaların sayısı ve çeşitliliği, gerekse de finansal gücü yüksek firmaların da programımızdan faydalanmak istemeleri, aslında bu alanda ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğumuzu göstermektedir.

Programdan, ürünü olan halihazırda yurtdışına satış yapan ya da satış yapmayı hedefleyen tüm firmalar yararlanabiliyor. Ancak bu programdan yararlanmadan önce, firma ile bir araya gelerek, “ürününün uygunluğu, satılabilirliği veya satılabilmesi için başka ihtiyaçların (sertifika vs.) olup olmadığı” detaylarını değerlendirerek, herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bir ön toplantı yapıyoruz. Eğer firma hem uygun hem de hazır ise bir sonraki kademeye geçiyoruz.

Startup ya da girişimcilik sistemlerini Türkiye ve İngiltere açısından karşılaştırmak mümkün mü?

Bu karşılaştırmayı yapmadan önce İngiltere’ye biraz detaylı bakmak lazım. Öncelikle İngiltere’de çok güçlü bir ekosistem mevcut. Sadece Londra’da değil İngiltere’nin birçok şehrinde hem genel hem de belirli alt sektörlerde uzmanlaşmış teknoloji kümeleri var.

Ayrıca İngiltere’nin bu alandaki en büyük avantajlarından birisi iyi yetişmiş iş gücü. Dünyanın en iyi on üniversitesi içinde dört tanesi İngiltere’de. Buna ek olarak teknoloji alanında öne çıkmış birçok başka üniversite de mevcut. Dünyanın en büyük finans merkezlerinden bir tanesi olması başka önemli bir avantajı. Londra, bugün Silikon Vadisinden sonra teknoloji yatırımlarını en fazla finanse eden yer.

Londra Borsası dışında çok gelişmiş bir girişim/risk sermayesi ve melek yatırımcı ağı mevcut. 2018’de sadece Londra şehri; Almanya, Fransa ve İsviçre’nin ülke olarak tamamından fazla fonlama yaratabilmiş durumda. Tabi bu kadar güçlü avantaj, aynı zamanda çok fazla rekabeti getiriyor. İngiltere’de iş yapacak firmaların dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş firmalardan farklılaşarak öne çıkması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye’deki ekosistemden oldukça farklı bir yapısı var.

Yurt dışında şirket kurmak…

“İngiltere’de veya başka bir ülkede şirket kurmak, o ülkenin kanunlarını, kurallarını, prosedürlerini bilmeyi gerektiren bir süreçtir. Bu kanun ve prosedürler elbette zaman harcandığında öğrenilebilir ancak bu Amerika’yı tekrar keşfetmek gibidir.

Bu süreçlerde uçtan uca deneyimi ile destek sağlayan Blink UK gibi bir yapıyla hareket etmek hem maliyet hem de yüksek maliyeti olan zamandan ciddi tasarruf anlamına gelmektedir. Firmaların uluslararası pazardaki değişimi yakalayabilmeleri için kurgulanan bu yapıda yerli ve milli ürün/ hizmetlerin tüm dünyaya tanıtılması, böylece bu sürecin getireceği fırsatlardan yararlanılması hedefleniyor.”