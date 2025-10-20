KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025- 2026 KYK burs sonuçlarına çevrildi

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

2025 yılı KYK burs ve kredi sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam etmektedir, zira sonuçlar henüz resmî olarak açıklanmadı.

Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında:

Başvurular 13 Ekim'de sonlanmış ve sonuçlar yaklaşık 3 hafta sonra, 5 Kasım'da ilan edilmişti.

2025 Yılı Beklentisi: Eğer süreç bu yıl da aynı şekilde işlerse, bu yılki sonuçların 9 Kasım 2025'te (başvuruların sona erme tarihine göre tahmini olarak) açıklanması beklenmektedir.

Adayların, kesin sonuç tarihleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.