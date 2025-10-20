KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025- 2026 KYK burs sonuçlarına çevrildi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuruları, üniversite eğitimi alan öğrenciler tarafından 13 Ekim - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından, öğrenciler ve veliler şimdi de KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
2025 yılı KYK burs ve kredi sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam etmektedir, zira sonuçlar henüz resmî olarak açıklanmadı.
Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında:
Başvurular 13 Ekim'de sonlanmış ve sonuçlar yaklaşık 3 hafta sonra, 5 Kasım'da ilan edilmişti.
2025 Yılı Beklentisi: Eğer süreç bu yıl da aynı şekilde işlerse, bu yılki sonuçların 9 Kasım 2025'te (başvuruların sona erme tarihine göre tahmini olarak) açıklanması beklenmektedir.
Adayların, kesin sonuç tarihleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Bakanlığın yapacağı resmî duyuru ile ilan edilecekr.
Sorgulama Ekranı: Burs veya öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından (KYK Burs Sonucu Sorgulama ekranı) öğrenebileceklerdir.
Taahhütname Onayı: Burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, haklarını kesinleştirmek için belirli bir süre içinde yine e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekmektedir. Taahhütnameyi zamanında onaylamayan öğrencilerin hakları geçersiz sayılacaktır.
Sonuçlar açıklandığı anda, e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı aktif hale gelecektir.
KYK bursu ne kadar?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için}$ geçerli olan KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi miktarları, 2025Ocak ayı itibarıyla belirlenmişti.
Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri: Aylık 3.000 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri: Aylık 6.000 TL
Doktora Öğrencileri: Aylık 9.000 TL
2026 Yılı Güncellemesi:
2026 yılında geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretleri, geleneksel olarak Cumhurbaşkanı tarafından Aralık 2025 ayı içerisinde (genellikle kabine toplantısı sonrası) yeniden güncellenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Bu yeni zamlı ücretler, 2026 yılının Ocak ayından itibaren öğrencilere ödenmeye başlanacaktır.