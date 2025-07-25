Yüzde 50 hibe aldı, kendi otelini açtı

Devletten aldığı desteğin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Yalçıner, şöyle konuştu:

"Biz aslında bu işe, ata topraklarına sahip çıkarak başladık. Ata topraklarında dut yetiştiriciliği vardı. Dutun geçmişte Kemaliye ticaretinde çok önemli bir payı var. Biz de daha geliştirerek organik sertifika aldık. Zaten ilaçsız bir ortamda yetiştiriliyor. Organik sertifika almamız tüm Türkiye'de birçok pazara girmesini sağladı. Bununla beraber tabii yöreye gelen insanlar ve onların duta olan ilgisi arttı biz de turizmde kendimize yer bulma şansına sahip olduk."