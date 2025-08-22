ARA
  • Tarihe yolculuk: 6 bin yıllık tapınağın ardından 'Kral Yolu' ortaya çıktı

Tarihe yolculuk: 6 bin yıllık tapınağın ardından 'Kral Yolu' ortaya çıktı

Elazığ'da sürdürülen Tadım Kalesi kazılarında, 6 bin yıllık tapınak keşfinin ardından Roma dönemine ait 'kral veya soylu yolu' gün yüzüne çıkarıldı.


Tarihe yolculuk: 6 bin yıllık tapınağın ardından 'Kral Yolu' ortaya çıktı

Kenar bordürlü ve sal taşlarla döşeli yolun, dönemin üst düzey kişileri tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor.

 

Elazığ'ın 12 kilometre güneyindeki Uluova'da yer alan Tadım Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Roma dönemine ait kenar bordürlü ve sal taşlarla döşenmiş bir kral veya soylu yolu gün yüzüne çıkarıldı.

 

Geçtiğimiz aylarda aynı alanda 6 bin yıllık bir tapınak bulunmuş, bölgenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekilmişti.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2025 yılında 12 aya yayılan kazılar, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülüyor.

 

Alanda çalışmalarını sürdüren Kazı Sorumlusu Arkeolog Ergün Demir ise "Tadım Kalesi'nde tahminen Roma dönemine ait bir kral ya da soylu yolunun bir kısmını açığa çıkardık. Bu noktada kazılarımız devam edecektir" dedi.
