Tarihe yolculuk: 6 bin yıllık tapınağın ardından 'Kral Yolu' ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda aynı alanda 6 bin yıllık bir tapınak bulunmuş, bölgenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekilmişti.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2025 yılında 12 aya yayılan kazılar, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülüyor.