Eşinizle para konusunda kavga mı ediyorsunuz? İşte uzmanların tavsiyeleri

Para meselesi, pek çok çift için ilişkinin en hassas ve çatışmaya açık noktalarından biridir. Aslında bu durum oldukça doğaldır; çünkü her birimiz ilişkiye kendi "finansal kurallar kitabımızla" dahil oluruz.

CNN'de yer alan habere göre; lisanslı aile ve evlilik terapisti Thomas Faupl’un da belirttiği gibi, eşimiz bizimle aynı oyun planına sahip olmadığında hayal kırıklığına uğrarız. Bu bakış açılarının temeli ise genellikle çocukluk yıllarımızda parayla kurduğumuz ilk bağlara dayanır.

Peki, bu mali anlaşmazlıkların ilişkinize zarar vermesini nasıl önleyebilirsiniz? İşte çözüm yolculuğunda dikkate almanız gereken temel adımlar:..