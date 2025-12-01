Abant ve Yedigöller Milli Parkı'na giriş nasıl olacak? İşte yeni sistem

Bolu’nun her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı’nda giriş uygulaması yenileniyor. Üç doğal alan için hazırlanan yeni sistemin detayları netleşmeye başladı.
Özellikle sonbahar aylarında ziyaretçi yoğunluğuyla gündeme gelen Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki bu sorun için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Söz konusu alanlara 2026 yılı itibarıyla randevu sistemiyle girilecek.
Konuya ilişkin açıklama Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan'ndan geldi.
Milli parkları ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin birkaç gün önceden giriş izni alacaklarını belirten Aksan, konuya dair bilgilerin web sitesinde yer alacağını da kaydetti.