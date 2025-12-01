Abant ve Yedigöller Milli Parkı'na giriş nasıl olacak? İşte yeni sistem

Bolu’nun her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı’nda giriş uygulaması yenileniyor. Üç doğal alan için hazırlanan yeni sistemin detayları netleşmeye başladı.