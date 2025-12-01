ARA
  Abant ve Yedigöller Milli Parkı'na giriş nasıl olacak? İşte yeni sistem

Abant ve Yedigöller Milli Parkı'na giriş nasıl olacak? İşte yeni sistem

Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Bolu'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'na giriş sistemi değişiyor.


Abant ve Yedigöller Milli Parkı'na giriş nasıl olacak? İşte yeni sistem

Bolu’nun her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı’nda giriş uygulaması yenileniyor. Üç doğal alan için hazırlanan yeni sistemin detayları netleşmeye başladı.

1 Ekipler harekete geçti

Ekipler harekete geçti

Özellikle sonbahar aylarında ziyaretçi yoğunluğuyla gündeme gelen Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki bu sorun için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

2 Randevu sistemi devreye alınacak

Randevu sistemi devreye alınacak

Söz konusu alanlara 2026 yılı itibarıyla randevu sistemiyle girilecek.

3 Gültekin Aksan açıklama yaptı

Gültekin Aksan açıklama yaptı

Konuya ilişkin açıklama Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan'ndan geldi.

4 Birkaç gün önceden giriş izni alınacak

Birkaç gün önceden giriş izni alınacak

Milli parkları ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin birkaç gün önceden giriş izni alacaklarını belirten Aksan, konuya dair bilgilerin web sitesinde yer alacağını da kaydetti.
