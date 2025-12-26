2026 bilirkişi ücretleri belli oldu

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 2 bin 200, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 200, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için de 5 bin 100 lira bilirkişi ücreti verilecek.