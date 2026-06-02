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  • AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

AKOM'un son tahminlerine göre İstanbul'da sıcak hava etkisini artıracak. Hava sıcaklığının hafta boyunca kent genelinde 28 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ekonomist
Ekonomist
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

Megakent İstanbul'da sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca kentte hava sıcaklıklarının 28-31 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Kısa süreli ve yerel sağanak yağmur geçişlerinin dışında ciddi bir yağış beklenmediğinin de altı çizildi. İşte AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da hafta boyunca beklenen hava durumu...

Hafta içi İstanbul'da hava nasıl olacak?

Min: 20°C Max: 29°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

4 Haziran 2026 Perşembe

Min: 20°C Max: 30°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

5 Haziran 2026 Cuma

Min: 20°C Max: 31°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

6 Haziran 2026 Cumartesi

Min: 19°C Max: 30°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

7 Haziran Pazar

Min: 18°C Max: 30°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

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