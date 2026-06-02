AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

Megakent İstanbul'da sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca kentte hava sıcaklıklarının 28-31 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Kısa süreli ve yerel sağanak yağmur geçişlerinin dışında ciddi bir yağış beklenmediğinin de altı çizildi. İşte AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da hafta boyunca beklenen hava durumu...
Hafta içi İstanbul'da hava nasıl olacak?
Min: 20°C Max: 29°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor
4 Haziran 2026 Perşembe
Min: 20°C Max: 30°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor
5 Haziran 2026 Cuma
Min: 20°C Max: 31°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor
Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
6 Haziran 2026 Cumartesi
Min: 19°C Max: 30°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor
7 Haziran Pazar
Min: 18°C Max: 30°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor