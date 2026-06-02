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33. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 33. dönem mülakat sınavı için sınav yeri ve tarih bilgilerini yayımladı. Peki, POMEM sınav tarihleri nasıl öğrenilir? Sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? İşte adayların merak ettiği detaylar ve POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Ekonomist
Ekonomist
33. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 33. dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, POMEM sınav tarihleri nasıl öğrenilecek? POMEM sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

1 POMEM sınav tarihleri nasıl öğrenilir?

POMEM sınav tarihleri nasıl öğrenilir?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenebilecekleri ifade edildi.

Ayrıca, ilan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adayların Mülakat Sınavına tabi tutulacağı da eklendi.

Bunun yanında, adaylara sınav giriş belgesinin gönderilmeyeceği de eklendi.

2 "Sınav Merkezlerine girişte cep telefonu, çanta alınmayacak"

"Sınav Merkezlerine girişte cep telefonu, çanta alınmayacak"

Yapılan duyuruda, "Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, çanta, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır." ifadeleri de kullanıldı.

 

3 POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Öte yandan, POMEM sınav giriş belgesi erişime açıldı.

33. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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