33. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenebilecekleri ifade edildi.

Ayrıca, ilan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adayların Mülakat Sınavına tabi tutulacağı da eklendi.

Bunun yanında, adaylara sınav giriş belgesinin gönderilmeyeceği de eklendi.