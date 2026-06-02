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  • Uzunluğu tam 333 metre! Dev kruvaziyer binlerce turisti Marmaris'e getirdi

Uzunluğu tam 333 metre! Dev kruvaziyer binlerce turisti Marmaris'e getirdi

333 metre uzunluğundaki Panama bayraklı "MSC Divina" kruvaziyeri, 3 bini aşkın yolcusuyla Marmaris Limanı'na demirledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uzunluğu tam 333 metre! Dev kruvaziyer binlerce turisti Marmaris'e getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen binlerce turisti ağırladı. 333 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, 3 bin 931 yolcu ve 1.289 personelle Marmaris Limanı'na yanaştı.

1 Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı

Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

2 Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 3 bin 931 yolcu ve 1289 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Turistler çevreyi gezdi

Turistler çevreyi gezdi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

4 Tarihi yapıları da ziyaret ettiler

Tarihi yapıları da ziyaret ettiler

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

5 Koy turnalarına katıldılar

Koy turnalarına katıldılar

Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

6 Bir sonraki durak İtalya'nın Napoli Limanı

Bir sonraki durak İtalya'nın Napoli Limanı

MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.
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