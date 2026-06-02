Uzunluğu tam 333 metre! Dev kruvaziyer binlerce turisti Marmaris'e getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen binlerce turisti ağırladı. 333 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, 3 bin 931 yolcu ve 1.289 personelle Marmaris Limanı'na yanaştı.
1 Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
2 Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor
Gemide 3 bin 931 yolcu ve 1289 personelin bulunduğu belirtildi.
3 Turistler çevreyi gezdi
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.
4 Tarihi yapıları da ziyaret ettiler
İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
5 Koy turnalarına katıldılar
Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.
6 Bir sonraki durak İtalya'nın Napoli Limanı
MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.