Doğadan izinle toplanıyor, kazanca dönüşüyor: 2 ayda 200 bin lira kazandırıyor

Burhan Düzenli ise goga otunu ailesine destek olmak amacıyla topladığını dile getirerek, "Yazın bana ek gelir sağlıyor. Bu işi ailem yapıyor. Yazın 2-3 ay bu işle uğraşıyoruz. Geliri de güzel. Biraz zor, herkesin yapacağı bir iş değil.

Bir kişi günde 2 bin liraya yakın gelir elde edebilir. Ben 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. 2 ayda 150-200 bin lira kazanıyorum." dedi.