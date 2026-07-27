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Doğadan izinle toplanıyor, kazanca dönüşüyor: 2 ayda 200 bin lira kazandırıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğal olarak yetişen ve yörede "goga otu" olarak bilinen hasır otu, izinli olarak toplanarak ekonomik değere dönüştürülüyor. Sulak alanlardan elde edilen bitki, bölgedeki çiftçilere de ilave gelir imkanı sağlıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğadan izinle toplanıyor, kazanca dönüşüyor: 2 ayda 200 bin lira kazandırıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğal olarak yetişen ve yörede "goga otu" adıyla bilinen hasır otu, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağına dönüşüyor.

1 Çiftçilere gelir kapısı oldu

Çiftçilere gelir kapısı oldu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sulak alanlarda doğal olarak yetişen ve halk arasında "goga otu" olarak bilinen hasır otu, çiftçilere gelir kapısı oldu.

2 Önemli biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor

Önemli biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor

Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sulak alanları ile önemli biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.

3 "Goga otu" deltada yetişiyor

"Goga otu" deltada yetişiyor

Deltada doğal olarak goga otu da yetişiyor.

4 Özel izinle toplanıyor

Özel izinle toplanıyor

19 Mayıs ilçesinin Yörükler Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel izin alarak, deltadaki goga otunu topluyor.

 

5 Bitkiler tek tek sökülüyor

Bitkiler tek tek sökülüyor

Sabahın ilk ışıklarında deltaya giden çiftçiler, erkek ve dişi olarak yetişen bitkinin dişisini tek tek söküyor.

6 Kilogramı 100-120 TL arasında

Kilogramı 100-120 TL arasında

Sökülen goga otlarını açık alanda 20-25 gün kurumaya bırakan çiftçiler, daha sonra otu farklı alanlarda kullanılmak üzere kilogramı 100 ila 120 lira arasında satarak gelir elde ediyor.

7 Söküm zamanı temmuz ve ağustos aylarında

Söküm zamanı temmuz ve ağustos aylarında

Bölgede 20 yıldır goga otu toplayan İsmail Düzenli, goga otunun söküm zamanının temmuz ve ağustos ayları olduğunu söyledi.

8 Üzerinde tarhana kurutuluyor

Üzerinde tarhana kurutuluyor

Sulak alandan goga otlarını topladıklarını belirten Düzenli, "Sabah 7'de çıkıyoruz, akşam 6-7 gibi dönüyoruz. Ekip arkadaşlarımız var 15-20 kişi. Sonra burada kurutuyoruz. Ardından bağlayıp Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Üzerinde tarhana kurutuyorlar." dedi.

9 Çiçekçiler tarafından çelenk yapımında da kullanılıyor

Çiçekçiler tarafından çelenk yapımında da kullanılıyor

Otun çiçekçiler tarafından çelenk yapımında da kullanıldığını anlatan Düzenli, "Çelengin etrafını dönüyorlar. Ailemize ek gelir sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

10 "2 ayda 150-200 bin lira kazanıyorum"

"2 ayda 150-200 bin lira kazanıyorum"

Burhan Düzenli ise goga otunu ailesine destek olmak amacıyla topladığını dile getirerek, "Yazın bana ek gelir sağlıyor. Bu işi ailem yapıyor. Yazın 2-3 ay bu işle uğraşıyoruz. Geliri de güzel. Biraz zor, herkesin yapacağı bir iş değil. 

Bir kişi günde 2 bin liraya yakın gelir elde edebilir. Ben 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. 2 ayda 150-200 bin lira kazanıyorum." dedi.

11 "Genelde Kahramanmaraş bölgesine satıyoruz"

"Genelde Kahramanmaraş bölgesine satıyoruz"

Turan Düzenli de goga bitkisinin bataklık kenarlarında yetiştiğine işaret ederek, "Sabah erkenden otu tek tek toplamaya başlıyoruz. Otun satışı yaş ve kuru olarak yapılıyor. Sadece doğadan toplamakla işimiz bitmiyor. Güneşte kurumaya bırakıyoruz. Bitki biraz hassas olduğu için tellere seriyoruz. Yerde nemleniyor. Genelde Kahramanmaraş bölgesine satıyoruz. Tarhana kurutmada kullanılıyor." ifadelerini kullandı.
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