MANGO 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

MANGO, 2026 yılının ilk yarısını 1,852 milyar Euro ciro ile tamamladı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,2, sabit kur bazında ise %10,7 büyüme kaydetti. Güçlü ticari aktivite ve tüketicilerin iş birimlerine yönelik olumlu yaklaşımını ortaya koyan bu sonuçlarla birlikte şirket bir kez daha sektörün üzerinde büyümeyi başardı.



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MANGO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz şunları söyledi: "2024-2026 dönemini kapsayan 4E Stratejik Planımızın son aşamasına girerken, bu yılın sonunda 4 milyar Euroluk toplam satış gelirine ulaşmayı hedefliyoruz. Sektörün üzerinde bir büyümeye işaret eden ilk yarı sonuçlarımız, olumlu ivmenin sürdüğünü ve önde gelen uluslararası moda markalarından biri olarak konumumuzu daha da güçlendirdiğimizi ortaya koyuyor. Zorlu faaliyet ortamına rağmen; farklılaşan değer önerimiz, genişleme stratejimiz ve MANGO bünyesindeki ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilerlemeyi sürdürüyoruz.” dedi.



Stratejik Plan’da yer alan “Elevate” (Yüksel) yaklaşımı kapsamında MANGO; özgün tasarım, kalite ve arzu edilen marka konumu üzerine inşa ettiği farklılaştırılmış değer önerisini güçlendirmeye devam etti. Dönemin öne çıkan gelişmeleri arasında, Hailey Bieber'ın Woman koleksiyonunun 2026 Yaz kampanyasının yüzü olarak seçilmesinin yanı sıra; köklü İngiliz terzilik markası Richard James (MANGO Man için) ve Amerikalı marka Eckhaus Latta (MANGO Woman için) iş birliğiyle hazırlanan özel kapsül koleksiyonların piyasaya sürülmesi yer aldı.



Uluslararası genişleme ve omnichannel büyümesi



2026 yılının ilk yarısında MANGO, mağaza ağını genişletmek ve yenilemek, operasyonel ve teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi ve MANGO Campus'ün geliştirilmesi için yaklaşık 90 milyon Euro yatırım yaptı. 4E Planı'nın "Expand" (Genişlet) ayağı kapsamında fiziksel mağazacılık kanalındaki büyümeyi sürdüren şirket, 127 yeni mağaza açılışı ve 37 mağaza yenilemesiyle, Haziran ayı sonunda 120’den fazla ülkede 2,960'ın üzerinde satış noktasına ulaştı.

MANGO'nun uluslararası faaliyetleri yılın ilk yarısında da güçlü performansını sürdürerek şirketin toplam cirosunun %77'sini oluşturdu. Bu sonuç, şirketin güçlü küresel varlığını ve coğrafi çeşitliliğini yansıtırken, MANGO’nun gelir bazındaki en büyük beş pazarı İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve ABD oldu.



Uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda MANGO, öncelikli pazarlardaki genişlemesini sürdürdü. Bu kapsamda şirket, Fransa'nın en önemli ekonomik yatırım platformu olan ve her yıl Versailles Sarayı'nda düzenlenen “Choose France” Zirvesi'ne ilk kez katıldı. Zirve kapsamında MANGO, ülkede 2028 yılına kadar 45 mağaza açılmasını kapsayan 66 milyon euroluk yatırım planını duyurdu. Bu mağazaların 15'inin bu yıl içerisinde açılması planlanıyor. İtalya'da ise MANGO, ülkenin ikonik mağazalar zinciri COIN ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında şirket, Eylül 2026’dan 2028’e kadar stratejik lokasyonlarda 22 mağaza açacak. Bu iş birliği, MANGO'nun uluslararası büyümesini hızlandıran stratejik ortaklıklar ve franchise yapılanmasını daha da güçlendirdi. Şirket ayrıca mevcut mali yıl içinde Birleşik Krallık'ta 10, Türkiye'de ise 10 yeni mağaza açmayı planlıyor.



Şirket, tüm iş kollarına yönelik büyüme planlarını da kararlılıkla sürdürdü. Yılın ilk yarısında satışlarda ‘Kadın’ iş birimi liderliğini sürdürürken, onu Richard James ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle farklılaşan değer önerisini daha da güçlendiren ‘Erkek’ iş birimi ile ‘Çocuk ve Genç’ takip etti.



MANGO’nun online satışları da gösterdiği güçlü performansla şirketin iş modelindeki önemini ortaya koydu. Yılın ilk altı ayında, çift haneli büyümenin gerçekleştiği online kanal, toplam cironun yüzde 32’sini oluştururken, MANGO'nun stratejik büyüme alanlarından biri olmaya devam etti. 2000 yılından bu yana Avrupa e-ticaretinin öncü markalarından biri olan şirket, sektörde dijital penetrasyonu en yüksek markalar arasında yer alarak lider konumunu korumayı sürdürüyor.



Küresel marka itibarı



MANGO, söz konusu dönemde, itibar ve marka değeri açısından öne çıkan temel göstergelerin de yansıttığı üzere, uluslararası marka profilini güçlendirmeye devam etti. Bu kapsamda şirket, Merco sıralamasında 30. sıraya yükselerek tekstil sektörünün en yüksek puanlı ikinci markası oldu. Kantar BrandZ verilerine göre marka değerini 15 puan artıran MANGO, Forbes tarafından İspanya'nın en itibarlı 100 şirketi arasında gösterildi.



Stratejik Plan’ın Empower (Güçlendirme) ayağı çerçevesinde, şirket içi yetenek gelişimini stratejik bir büyüme önceliği olarak desteklemeyi sürdürdü. Bu kararlılık, şirketin ilk kez "Top Employer" (En İyi İşveren) sertifikasını almasını ve Forbes ile Financial Times gibi önde gelen uluslararası yayınların sıralamalarında "Dünyanın En İyi İşverenleri" arasında yer almasını sağladı. Şirket; eşitlik, sürekli eğitim ve kurum içi kariyer gelişimine odaklanan politikaların desteğiyle, 2025 yılında iş gücünü 1.600'den fazla kişi artırarak dünya genelindeki toplam çalışan sayısını 18.000'in üzerine çıkarmıştı.