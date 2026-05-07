ARA
DOLAR
45,24
0,07%
DOLAR
EURO
53,38
0,44%
EURO
ALTIN
6826,23
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik

Bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamını belirleyen usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı ve bu kapsamdaki usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belirli şirketlerin bağımsız denetime tabi olabilmesi için aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşması gerekecek. Birbirini takip eden dönemlerde aşılan ölçütlerin ise aynı olması gerekmeyecek.

Enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin geçici madde de düzenlendi

Eşik değerlerde değişiklik yapılması halinde, değişiklikten önceki hesap dönemlerine ilişkin denetime tabi olma veya denetim kapsamından çıkma değerlendirmeleri ilgili dönemlerde geçerli olan eşik değerlere göre yapılacak.

Denetime tabi olan şirketler ise belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin iki hesap döneminde art arda altında kalmaları halinde, takip eden hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkacak.

Ayrıca, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin geçici madde de yeniden düzenlendi. 2024 yılı için 2022 yılına ait enflasyon etkisine göre düzeltilmemiş finansal tablolar esas alınacak. 2025 yılı ve enflasyon muhasebesinin devam ettiği dönemlerde ise aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından genel kurulda onaylanan finansal tablolardaki tutarlar dikkate alınacak.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL