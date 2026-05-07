AKOM uyardı: İstanbul'da sıcaklıklar artıyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların 22-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Ayrıca, hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmediği de eklendi.

İstanbul'da hava sıcaklığı nasıl olacak?

7 Mayıs 2026 Perşembe

Sabah: 12°C

Öğle: 23°C

Akşam: 14°C

Gece: 13°C

8 Mayıs 2026 Cuma

Min: 13°C / Max: 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Yağış beklenmiyor

9 Mayıs 2026 Cumartesi

Min: 14°C / Max: 23°C

Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

Yağış miktarı: 1-3 kg arası

10 Mayıs 2026 Pazar

Min: 13°C / Max: 22°C

Parçalı bulutlu

Yağış beklenmiyor