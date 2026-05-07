AKOM uyardı: İstanbul'da sıcaklıklar artıyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların 22-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.
Ayrıca, hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmediği de eklendi.
İstanbul'da hava sıcaklığı nasıl olacak?
7 Mayıs 2026 Perşembe
Sabah: 12°C
Öğle: 23°C
Akşam: 14°C
Gece: 13°C
8 Mayıs 2026 Cuma
Min: 13°C / Max: 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor
9 Mayıs 2026 Cumartesi
Min: 14°C / Max: 23°C
Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu
Yağış miktarı: 1-3 kg arası
10 Mayıs 2026 Pazar
Min: 13°C / Max: 22°C
Parçalı bulutlu
Yağış beklenmiyor