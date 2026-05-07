Doğaseverlerin alternatif gezi rotası: "Eski İstanbul Yolu"

Kocaeli’de İzmit ile Çayırova arasında uzanan ve geçmişte İstanbul ulaşımında önemli rol üstlenen 60 kilometrelik tarihi rota, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor.
1 Doğaseverlerin alternatif rotası oldu
Kocaeli'de İzmit'ten başlayarak kırsal bölgelerin içinden geçip İstanbul sınırındaki Çayırova'ya kadar uzanan "Eski İstanbul Yolu", ilkbahar manzaralarıyla doğaseverler için alternatif rota oluşturuyor.
2 Tarım arazileri, ağaçlık alanlar yol boyunca uzanıyor
Nisan yağışlarının ardından canlanan doğa, yol boyunca uzanan tarım arazileri, ağaçlık alanlar ve köy yollarıyla farklı tonlarda yeşil manzaralar sunuyor.
3 Ziyaretçilere yürüyüş, dinlenme ve fotoğraf çekme imkanı tanıyor
Sahil şeridine paralel uzanan, D-100 kara yolu yapılmadan önce İstanbul'a ulaşımı sağlayan daha kuzeydeki 60 kilometrelik güzergah üzerinde yer alan İzmit Kent Ormanı, Sipahiler, Sevindikli ve Denizli göletleri gibi doğal alanlar, ziyaretçilere yürüyüş, dinlenme ve fotoğraf çekme imkanı tanıyor.
4 Roma dönemine ait taş köprü de yol güzergahında
Körfez ilçesine bağlı kırsal Kutluca Mahallesi sınırlarında bulunan Roma dönemine ait taş köprü ise güzergaha tarihi değer katıyor. Yüzyıllardır ayakta olan köprü, bölgenin geçmişte de önemli ulaşım hattı üzerinde bulunduğunu gösteriyor.
5 Kent merkezlerine yakın bir noktada
Kent merkezlerine yakınlığıyla dikkati çeken güzergah, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor.
6 "Ailem ve arkadaşlarımla da burada yürüyüş yapıyorum"
Ailesiyle bölgeye gelen Nusret Çiftçi, AA muhabirine, kendisinin uzun süredir bu güzergahı bildiğini, zaman zaman arkadaşları ve ailesiyle burada yürüyüş yaptığını söyledi.
7 "Güzergahı geçmişte kervanlar kullanıyordu"
Güzergahın geçmişte kervanların kullandığı önemli geçiş yolu olduğunu dile getiren Çiftçi, Roma yolunun da bu hattan geçtiğini, özellikle Gebze sınırlarındaki kalıntıların bugün hala görülebildiğini kaydetti.
8 "Yürüyüş grupları bu rotalarda gezintiler yapıyor"
Çiftçi, yolun bugün farklı kimlik kazandığına işaret ederek, "Şu anda doğanın da uyanmasıyla her taraf yemyeşil. Güzel gezinti yeri haline geldi buralar. Yürüyüş grupları bu rotalarda gezintiler yapıyor." dedi.
9 Kanyonlar da bulunuyor
Güzergah üzerindeki doğal alanlara da değinen Çiftçi, Taşköprü Kanyonu ile Gebze sınırlarındaki Çoban Geçidi Kanyonu'nun dikkati çeken noktalar arasında yer aldığını, buraların doğaseverler için önemli potansiyel taşıdığını anlattı.
10 "Doğaseverlere tavsiye ediyorum"
Çiftçi, kayınpederinin de doğanın oluşturduğu renk çeşitliliğine hayran kaldığını söyleyerek, "Keyifli bir sürüş olabilir. Güzel bir gezinti olur. Doğaseverlere tavsiye ediyorum." dedi.