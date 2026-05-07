Yıllardır sürdürülen çalışmalarla bölgeyi su ürünleri üretiminde önemli bir noktaya taşıyan üreticiler, bu yıl artan yağışların da etkisiyle barajlardaki su seviyesinin yükselmesinden memnun.
Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı'nda faaliyet gösteren üretim tesisinde ağ değişimleri ve bakım çalışmaları tamamlanırken, yeni sezon için yavru balık tedariki de sağlandı.
Önümüzdeki süreçte balıkların boylama ve ayrıştırma işlemleri gerçekleştirilerek üretimin tam kapasiteye ulaşması hedefleniyor.
Üretici Adnan Yılmaz, Yozgat'ta balık yetiştiriciliğinin birçok kişi tarafından hayretle karşılandığını belirterek, "Bozkırın ortasında alabalık ve somon yetiştiriciliği yapıyoruz. Yozgat'ta bu balığın olduğuna inandıramıyoruz insanları. 11 yıldır verdiğimiz mücadelenin sonuna geldik ve hamdolsun bunu başardık" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Ağ değişimlerini ve bakımlarını yaptık. Yavrularımızın tedarikini tamamladık. Bundan sonra balıklarımızın boylama işlemlerini yaparak hazırlıkları bitireceğiz. Bu sene su seviyesinin istediğimiz düzeyde olması bizlere güven veriyor, yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.
Tesisin yıllık 225 ton kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde bu yıl tam kapasite üretim hedeflediklerini söyledi. Üretilen balıkların öncelikle Karadeniz'e gönderileceğini belirten Yılmaz, "Buradan Karadeniz'e somon adayı olarak gönderiyoruz. Ardından kalan ürünlerimizi Danimarka, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.