Pekin Otomobil Fuarı’nda 1,28 milyonluk rekor ziyaretçi

Kapılarını 24 Nisan'da ziyarete açan Pekin Otomobil Fuarı, resmi ismiyle Auto China 2026, ziyaretçi rekoru kırdı, fuarı 10 günde 1,28 milyon kişi ziyaret etti. Üstelik bu rakamın içindeki 65 bin kişinin de yabancı basın mensubu ve ticari ziyaretçiler olduğunu düşünürsek, fuarın uluslararası yönünü de daha iyi görmüş oluruz.


Açılışı sırasında, kapalı alanı 380 bin metrekareye yükseltilerek, dünyanın en büyük alana yayılmış otomobil fuarı unvanını kazanan Auto China 2026, rekorları kadar, sergilenen yeniliklerle de dikkat çekmişti. 

Fuarı Auto Show Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu ziyaret etti ve kamerasına takılanları aktardı.

10 günlük fuarda toplam 1451 araç sergilendi. Bunların arasında 181 dünya ve Çin prömiyeri yer aldı. Ayrıca 71 tane de konsept araç tanıtıldı. Fuarda günlük kullanılabilecek B ve C segment otomobillerin yanı sıra, lüks SUV’lar ve spor otomobiller de kendilerine yer bulup ilgi topladılar. Ayrıca elektrikli otomobiller, yeni batarya teknolojileri, dijitalleşen kokpitler, akıllı sürüş teknolojileri ve yapay zeka fuarın odak noktalarından oldu.


