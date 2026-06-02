Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

"Kayyum atama işlemleri başlatıldı"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığını ve 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplardan ise 60 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildiğini kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştiriyoruz.

Bu sabah itibariyle, İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında; 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilmiş; suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır."

10 milyar TL'lik para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesine yönelik eş zamanlı operasyon

Bakan Akın Gürlek ayrıca, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir başka operasyonda ise vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL'lik para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesine yönelik 120 ayrı adrese eş zamanlı baskında düzenlendiğini de ifade etti:

"Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır.

Bu başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı; operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyorum.

Bu başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları titizlikle gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir."