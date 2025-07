Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı kontrol altına aldık." dedi.

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz. Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kasteden, edecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla müsaade etmeyiz." dedi.

Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terör örgütünün silah bırakması) Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur. Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır. Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız." dedi.

"Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız. 41 yılda terör baronları, kandan beslenenler kazandı. Türk-Kürt-Arap üzerine kirli hesapları olanlar kazandı. Bugün bu kirli oyunu bozuyor, altüst ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu. Kürt kardeşim meselen mi var, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var, diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek." diyerek sözlerine devam etti.