Cem Boyner’in röportajı gündem oldu: Görüntüsü ve açıklamaları dikkat çekti

Oksijen TV’de yayımlanan bir programa konuk olan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı & CEO Cem Boyner görünümüyle dikkat çekti. Programa yapılan yorumlarda Boyner’in dinç görüntüsüne vurgu yapılırken, açıklamaları da bir o kadar ilgi gördü.

"70 yaşındayım, ben hayatımda düz bir yıl görmedim"

Yeni bir işe başlamalarıyla ilgili gelen bir soruya Boyner şöyle yanıt verdi:

"Burada doğduk burada büyüdük, ne kazandıysak ne başardıysak burada yaptık. İyi günde keyfe bakıp kötü günde yılıp da içimize kapanacak bir hakkımız ve durumumuz yok. Kaldı ki ben 70 yaşındayım, 11 yaşından beri yazları çalışmaya başladım. Ben hayatımda düz bir yıl görmedim. İyi günde başlarsınız arada bir aksiliğe gelir, kötü günde başlarsınız kurgunuz birdenbire güzel bir bahara açılabilir."

"Rahata erip arkana yaslandığın zaman piyasanı kaybediyorsun"

Önemli olanın bir yenilik keşfetmek olduğuna vurgu yapan Boyner, "Rahata erip arkana yaslandığın zaman piyasanı kaybediyorsun zaten bu çok önemli bir kural." ifadelerini kullandı.

Cem Boyner'e gelen yorumlar

Öte yandan, Cem Boyner'in röportajına gelen yorumlar da bir o kadar dikkat çekti. İşte Boyner'e gelen o yorumlardan bazıları:

"Bazı kullanıcılar, 70 yaşında; bu dinçlik...

Maşallah...

Allah, sağlıklı, mutlu, uzun ömürler versin...."

"Bu nasıl 70 bravo cem boyner"

"Cem beyle bir de sağlıklı yaşam programı yapsanız :)"

"Maşallah ❤🎉 70 lik delikanlı, Allah gayretinizi arttırsın muvaffak eylesin..."